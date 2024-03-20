“حظك يا زين” شارك في مسابقة طائر السعيدة 2024 واربح فلوس كتير!

من خلال قناة al saeedah-tv يمكن مشاهدة مسابقة طائر السعيدة 2024 والتي تم بثها مع بداية شهر رمضان المبارك، كما يمكن الاشتراك في المسابقة والمقرر استمرارها حتى نهاية شهر رمضان، حيث تقوم الإعلامية مايا العبسي بالتجوال بشوارع المدن الموجودة في اليمن بشكل يومي وتطرح على المتسابقين عدة أسئلة متنوعة سواء كانت ثقافية أو دينية، ومن كان لديه خلفية ثقافية ويستطيع الإجابة على الأسئلة يفوز بجائزة نقدية.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024

وأوضحت قناة al saeedah-tv اليمنية رابط الإشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 والذي يمكن عرضه على النحو التالي:

من خلال الرابط الذي أطلقته قناة السعادة اليمنية أن تقوم بالإجابة على كافة الأسئلة الثقافية والدينية وإتاحة الفرصة بالفوز بالجائزة.

تستطيع من خلال الإجابة على الأسئلة المتنوعة وإختبار ثقافتك قضاء وقت لذيذ وممتع كما تضيف لنفسك فرصة الربح.

وضمان النزاهة قام القائمون على المسابقة بوضع عدد من الشروط لا بد من توافرها في المشترك بالمسابقة.

ومن هذه الشروط ألا يقل عمر المتقدم للمسابقة أو المشترك بها عن 18 سنة.

كما تبث الحلقات الخاصة بالمسابقة على قناة اليوتيوب وهي أكبر منصة تواصل اجتماعي.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة 2024

بعد عرض مسابقة طائر السعيدة 2024 ولاقى نجاح مبهر وإعجاب الكثيرين، مما استدعى الكثيرين للبحث عن القناة وموعد عرض المسابقة لمتابعتها، ويمكن عرض موعد بث المسابقة على النحو التالي:

تعرض قناة السعيدة برنامج المسابقة في الساعة العاشرة مساءاً بناء على توقيت اليمن.

تتجول الإعلامية مايا العبسي وتطرح الأسئلة في كافة المجالات على المتسابقين في طرق المدن اليمنية.

ويجب على الفائز أن تكون لديه خلفية ثقافية كبيرة للإجابة على الأسئلة بدقة حتى تتاح له فرصة الفوز.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024

يمكن ضبط تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 لمشاهدة مسابقة طائر السعيدة 2024،وقد أتاحت القناة التردد الخاص بها، يمكن عرض التردد من خلال الآتي: