خبر هام وبشرى سارة من مجلس النواب.. لو عندك 40 سنة هتطلع على المعاش .. شروط الحصول على معاش مبكر للمتقاعدين في مصر .. 8 حاجات لو عندك ضمنت

شروط الحصول على معاش مبكر ، يثير بعض الموظفين استفسارات حول إمكانية الحصول على المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد الرسمية، وهو موضوع يُطبّق في عدة دول، ولكن يُشترط توفر عدة شروط للحصول عليه، وفي هذا المقال سنستعرض أهم الشروط والضوابط التي يجب توافرها للموظف الراغب في التقاعد المبكر.

شروط الحصول على معاش مبكر

توجد عدة شروط وروابط يجب توافرها لكل موظف يسعى للحصول على المعاش المبكر، ومن بين هذه الشروط:

يجب أن يكون عمر الموظف 50 عامًا على الأقل.

يجب أن تزيد مدة اشتراكه التأميني عن 20 سنة.

يجب أن لا يكون قد تلقى عقوبة تأديبية من مكان العمل.

يجب أن يكون قد سدد اشتراكات تأمينية لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منقطعة.

يجب أن لا تقل مدة اشتراكه التأميني الكلية عن الحد الأدنى المطلوب للمعاشات.

يجب أن يتم تسوية كافة حقوقه التأمينية، مع إضافة 5 سنوات إلى مدة اشتراكه.

لا يمكن تعيين الموظف المتقاعد مبكرًا في أي مؤسسة أخرى تخضع لقانون العمل.

يجب أن يكون الموظف قد أمضى 20 سنة في التأمينات الاجتماعية وأن تصل إلى 25 سنة بحلول عام 2025.

نتائج المعاش المبكر على قطاعات العمل

وفي سياق متصل، أشار محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي المعني بالعاملين في القطاع الحكومي، إلى بعض الآثار السلبية المترتبة عن تطبيق المعاش المبكر، وقد أوضح ذلك على النحو التالي:

يُعَد المعاش المبكر عائقًا لنظام التأمين الاجتماعي، حيث يزيد من العبء المالي على العاملين الذين لا يزالون يعملون. يتسبب المعاش المبكر في العجز المالي المتوقع في النظام في المستقبل. منظمة العمل الدولية نصحت بتشديد شروط المعاش المبكر، وذلك لحماية نظام التأمينات الاجتماعية وضمان استمراريته المالية. يتسبب المعاش المبكر في تأثير سلبي على استدامة النظام المالي للتأمين الاجتماعي.

طريقة حساب المعاش المبكر

يُمكن حساب المعاش التقاعدي المبكر لجميع موظفي الدولة بناءً على المعادلة التالية: المعاش التقاعدي = راتب آخر شهر × عدد شهور الخدمة ÷ 240. يُلاحظ أن هناك تباينًا في معاشات المتقاعدين نتيجة لاختلاف آخر راتب تلقاه الموظف من جهة عمله، حيث يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير المعاش بناءً على تغير الراتب الأخير، على سبيل المثال، لن يكون المرتب في عام 2005 هو نفسه في عام 2010.

كيفية التقديم على الخروج علي المعاش المبكر 2024

يقوم المؤمن عليه بتقديم طلب الخروج على المعاش المبكر في فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المختص، ويجب عليه إحضار الوثائق التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول. صورة من شهادة التأمينات الاجتماعية. شهادة من جهة العمل تثبت انتهاء خدمته فيها. إقرار من المؤمن عليه بعدم خضوعه لأي من أحكام قانون التأمينات والمعاشات في تاريخ تقديم الطلب. يتم صرف المعاش المبكر عن طريق البريد المصري.

أنواع المعاش المبكر

هناك نوعان من المعاش المبكر: