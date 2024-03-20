بكام النهاردة ياأبيض. إليكم أسعار الأرز اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 في السوق المصري

لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع كبير في البحث على موقع جوجل الإلكتروني بخصوص سعر طن الأرز سواء المكسر أو النوع الأبيض، واليوم الأربعاء الموافق 20 من مارس لعام 2024 سجلت أسعار الأرز استقراراً واضحاً في الأسواق، وفي ظل استقبال شهر رمضان الكريم تحرص الأمهات على شراء وتخزين الأرز لوجبات الإفطار اليومية، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قد أسهمت في تأمين الأرز بأسعار مناسبة للغاية.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

يسرنا أن نزودكم بآخر المعلومات المتعلقة بتكاليف طن الأرز في الفترة الراهنة، حيث يشكل أحد المواد الغذائية الرئيسية ذات الاستعمال الشائع، ونشهد ثباتاً في الأسعار نذكره لكم الآن، حيث وصلت إلى الشكل التالي:

وصل سعر الطن من الأرز الشعير الرفيع الفاخر اليوم إلى معدل يتراوح بين 17 ألف جنيه و17.500 جنيه.

وشهد اليوم ازدياداً في تكلفة طن الأرز الشعير ذو الحبة العريضة، حيث وصل سعره إلى ما يتراوح بين 18 ألف جنيه و18.500 جنيه.

زادت قيمة طن الأرز الأبيض ذو النوعية الممتازة في السوق المحلي اليوم وتراوح سعره من 26 إلى 27 ألف جنيه مصري.

كما شهد سعر طن الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة ارتفاعاً في الأسواق اليوم، إذ وصل إلى حوالي 29 إلى 30 ألف جنيه.

سعر كيلو الأرز في الأسواق المصرية

تجدر الإشارة أن السلطات قامت بوضع خطة بهدف تمكين الأسواق من استقبال أحجام وفيرة من الأرز، وذلك لضمان توافره بأسعار يمكن للعامة شراؤها بسهولة، حيث يأتي سعر الأرز حالياً كالآتي: