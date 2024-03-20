استعلم عن مخالفاتك المرورية بسهولة مع تطبيق المرور الذكي العراق!

أصبح الإنسان يعتمد بشكل كبير على وسائل التكنولوجيا في حياته اليومية وذلك تيسيراً لأموره، حيث أن تلك الوسائل الحديثة انتشرت بشكل كبير في حياتنا، كما أنها عملت عل تيسير الأمور، وقد أستعانت العراق بتلك الوسائل واستخدامها في إشارات المرور حيث قامت بطرح تطبيق المرور الذكي apk كما يمكن تحميله بكل سهولة، فهذا التطبيق يعمل على أعطاء كافة الخدمات والمعلومات المرورية للمواطنين ومعرفة المخالفات المرورية وما يخصها.

أخبار تطبيق المرور الذكي بالعراق

تم الإعلان وبشكل رسمي عن تطبيق المرور الذكي بالعراق في يوم 15 من شهر مارس بإدارة المرور، ومن خلال هذا التطبيق يمكن للكثير من الأشخاص القيام بالأمور التالية:

يمكن معرفة كل الأمور المتعلقة بالمخالفات المرورية بطرق المدن في العراق.

ومن خلال التطبيق الاستعلام عن تكلفة المخالفة المرورية كما يمكن معرفة جميع التفاصيل الخاصة بها.

يوفر الوقت عند الذهاب للجهات الحكومية لنتعرف تفاصيل المخالفة وقيمتها.

مما يعكس حرص الدولة على عدم وجود التكدسات ووجود الازدحام أمام المؤسسات الحكومية.

تسهيل الدولة على المواطنين تحميل البرنامج.

طريقة استخدام تطبيق المرور الذكي بالعراق

قامت العراق باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة في تطوير الخدمات بالحكومة، ومن تلك الخدمات أن يستعلم المواطن عن المخالفات المرورية، ويمكنه معرفة ذلك بعد تحميل تطبيق المرور الذكي apk من خلال اتباع الخطوات التالية: