3 حاجات لو معاك هتاخد معاش من الصبح.. التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الفئات المسموح لها والممنوعة وموعد صرف معاش مارس 2024 بالزيادة

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، يظل التسجيل في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي من بين أولويات المواطنين، حيث تشهد عمليات البحث عن مواعيد صرف المعاشات ازديادًا شهريًا، وقد صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على صرف المعاشات بالزيادة الجديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

بالتزامن مع الجهود الحكومية لتعزيز التكافل الاجتماعي، فقد فتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب التسجيل في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، حيث يمكن للمستحقين في المحافظات والقرى التقديم عبر الموقع الإلكتروني وإنشاء حساب خاص وفقاً للضوابط المحددة، وباستيفاء جميع الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، يحق للمتقدم الاستفادة من مشروع تكافل وكرامة، لمعرفة الطريقة تابع كالتالي.

يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. ثم انقر على خيار “الاستعلام عن تكافل وكرامة”. أدخل الرقم القومي الخاص بك، ثم اضغط على زر الاستعلام. سيظهر لك نوع البطاقة المخصصة لك كمستفيد من برنامج تكافل وكرامة، وفي حالة توقف البطاقة، سيتم إخطارك بالسبب.

ما هي شروط التسجيل في تكافل وكرامة؟

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي معايير تحديد الفئات المستحقة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة والاستفادة من فوائده:

يجب أن لا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه شهريًا، أو أن يتقاضوا معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أطفال في سن الثمانية عشرة أو أقل، وأن تكون الأطفال في سن التعليم الابتدائي إلى الثانوي.

يجب تقديم جميع الوثائق المطلوبة مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة وإيصالات استهلاك الكهرباء وشهادات الطبية الرسمية التي تثبت درجة الإعاقة وغيرها من الوثائق المطلوبة.

يجب أن يكون المتقدمون لبرنامج “كرامة” مسنين يبلغون من العمر 65 عامًا أو يعانون من إعاقة أو مرض مزمن يحول دون قدرتهم على العمل، مع إثبات المرض أو الإعاقة من خلال الفحص الطبي، أو يجب أن يكونوا أيتامًا لا يحصلون على رعاية من الوالدين ولكن من أقاربهم من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

يتعين على المتقدمين مراجعة الوحدة الاجتماعية المختصة في منطقة سكنهم. يجب تقديم صورة سارية لبطاقة الرقم القومي لكل فرد يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر، ويجب أن يكون عنوان السكن الحالي موجودًا على البطاقة. يجب تقديم صورة من شهادة الزواج أو الطلاق. يتوجب تقديم صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة، وفي حال كانوا دون سن 18 عامًا يجب أن تكون الشهادة من نوع “شهادة كمبيوتر”. في حال وجود بطاقة تموين، يجب تقديم صورة منها مع تسجيل اسم مكتب التموين عليها (إن وجدت). يتعين تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، وقيد طلاب الجامعات. في حال وجود إعاقة مزمنة، يجب تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية المختصة. يتوجب تقديم صورة من شهادة الوفاة للأرامل. يجب تقديم صورة من شهادة الهجرة أو أي وثيقة تثبت الانفصال. في حال وجود أيتام، يتعين تقديم صورة من اقرار الوصاية. يتطلب الحصول على دعم لحالات السجن للوالد أو الوالدة تقديم صورة من شهادة السجن.

اسباب رفض التسجيل في تكافل وكرامة

تقديم طلب التسجيل في برنامج تكافل وكرامة بالاعتماد على الرقم القومي يتضمن مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها، ومن بين هذه الشروط:

اذا كانت ملكية قطعة أرض زراعية بمساحة نصف فدان أو أكثر.

اذا كنت تستاجر قطعة أرض زراعية بمساحة فدان أو أكثر.

عدم ملكية عقارات أخرى بغير السكن.

إذا كنت تمتلك محلات تجارية أو أكثر، سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة.

اذا كانت توجد لديك لكية رؤوس ماشية للتجارة بعددها ثلاثة أو أكثر.

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بمساهمة تأمينية.

الحصول على معاش من أي جهة كانت بمبلغ 500 جنيه أو أكثر.

السفر خارج البلاد للعمل قبل أو بعد القبول في البرنامج.

ملكية مركبات مثل السيارات أو الجرارات أو التوك توك.

تجاوز نفقات التعليم للطفل الواحد 3000 جنيه سنويًا.

ملكية معدات ثقيلة مثل اللودر أو ماكينات الطحين أو خلاطات البناء.

تلقي الدعم المنتظم من الجمعيات الأهلية بقيمة 400 جنيه شهريًا.

تقديم معلومات مضللة عن وضع الأسرة الاجتماعي.

مرور ثلاثة أشهر على خروج أحد أفراد الأسرة من السجن.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة سيكون منتصف كل شهر، وفي هذا السياق تم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 قبل يومين، وتم تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تبلغ 15% على المعاشات لأصحاب تكافل وكرامة، ويتم صرف هذه المعاشات من خلال فروع البريد المصري، ومن ماكينات الصرف الآلي المخصصة، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.