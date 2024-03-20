مفاجأة حلوة الأسعار النهاردة.. سعر البصل اليوم الأربعاء 20 مارس .. أسعار الخضار والفاكهة اليوم

سعر البصل اليوم، في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم، يتراوحت أسعار الخضار والفاكهة في تباين ملحوظ، حيث شهدت بعض الخضار انخفاضًا في أسعارها بينما شهدت بعض أصناف الفاكهة ارتفاعًا في أسعارها، مما يعكس حالة من التباين والتحولات في السوق لهذا اليوم، لمعرفة الأسعار تابع كالتالي.

سعر البصل اليوم

هذه وقد وصل سعر كيلو البصل اليوم الموافق الأربعاء 20 مارس من عام 2024 نحو 8 إلي 20 جنيه للكيلو، حيث يختلف السعر من إمكان إلي مكان آخر ولكن هذا متوسط الأسعار الموجودة في جميع الأسواق الموجودة بجميع محافظات مصر.

أسعار الخضار اليوم الأربعاء 20 مارس

يسعي موقع البديل دائماً لتلبية احتياجات قرائها، فتقدم لهم معلومات مفصلة حول أسعار الخضار اليوم.

حيث يتراوح سعر الطماطم بين 3 و6.5 جنيه. وسعر البطاطس بين 4 و11.5 جنيه. وسعر البصل بين 8 و20 جنيهًا، وسعر ورق العنب النباتي بين 35 و65 جنيهًا. وسعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات،. وسعر الجزر بين 2 و4 جنيهات. وسعر الفاصوليا بين 18 و22 جنيهًا. وسعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات. وسعر الفلفل الرومي البلدي بين 13 و15 جنيهًا. وسعر خيار صوب بين 9 و12 جنيهًا. حيث يتراوح سعر الخيار البلدي بين 9 و12 جنيهًا. وسعر الملوخية بين 10 و12 جنيهًا، وسعر القلقاس بين 17 و19 جنيهًا. وسعر البطاطا بين 4 و10 جنيهات. وسعر الثوم بين 13 و21 جنيهًا. وسعر اللفت بين 2 و4 جنيهات. وسعر البنجر بين 2 و4 جنيهات. وسعر الليمون الحلو بين 7 و10 جنيهات. وسعر الليمون البلدي بين 12 و16 جنيهًا. وسعر الليمون الأضاليا بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفواكه اليوم في السوق تتباين بين مجموعة متنوعة من الأسعار.