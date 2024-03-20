fcms cbl gov ly تسجيل الدخول رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي حجز 4000 دولار

رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي نتابعه الآن، حيث تم فتح باب الحجز اليوم الأربعاء، ولقد زاد الإقبال على رابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي، حيث يسعى المواطنون الليبيون للحصول على العملات الأجنبية وقد أعلن المصرف مؤخرًا عن إتاحة التسجيل عبر المنصة لتيسير عملية الشراء، و تم تحديد الحد الأقصى للشراء السنوي بمبلغ 4000 دولار أمريكي مع التشديد على أهمية تحديث البيانات الشخصية بانتظام وسنقدم في هذا المقال مزيد من التفاصيل لخطوات التسجيل في المنظومة والرابط الخاص بها، تابع رابط fcms.cbl.gov.ly

خطوات التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية

أصبح بإمكان المواطنين الليبيين الآن التسجيل للحصول على العملات الأجنبية عبر الإنترنت من خلال موقع مصرف ليبيا المركزي، ويمكن القيام بذلك بسهولة عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمصرف ليبيا المركزي .

الضغط على خيار إنشاء حساب جديد.

تعبئة البيانات الأساسية مثل الاسم الرباعي، الرقم الوطني، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، وعنوان المنزل بعناية.

اختيار كلمة سر قوية لضمان الأمان.

التحقق من صحة المعلومات المدخلة.

الضغط على زر تسجيل لإكمال العملية.

تأكيد الحساب عبر الرابط الذي يصل إلى البريد الإلكتروني.

بعد الانتهاء من التسجيل يمكن للمستخدم اختيار العملة الأجنبية المرغوبة وتحديد المبلغ والفرع الذي يفضل استلام العملة منه.

ومن ثم يتم الدفع بالعملة المحلية واستلام العملة الأجنبية من الفرع المختار.

شروط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية

لقد وضع البنك المركزي الليبي مجموعة من الضوابط للراغبين في التسجيل بنظام الأغراض الشخصية، وتتلخص هذه الضوابط فيما يلي: