رابط التسجيل في دعم سكني للأرامل وشروط الاستحقاق والأوراق المطلوبة

رابط التسجيل في دعم سكني للأرامل، تسعى وزارة الإسكان السعودية على توفير حياة كريمة لعدد كبير من المواطنين بالمملكة وأعلنت الوزارة عن تخصيص ميزانية خاصة بدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن خطة المملكة 2030، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط وخطوات التسجيل في دعم سكني للأرامل والشروط المطلوبة …..

رابط التسجيل في دعم سكني للأرامل

حيث تعمل الحكومة السعودية دائماً على تقديم العون والمساعدة لعدد كبير من السيدات خاصة الأرامل والمطلقات، وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للدعم السكني للارامل وإليكم خطوات التسجيل ….

زيارة الموقع الرسمي للتسجيل في برنامج “سكني”.

ادخال البيانات المطلوبة ورقم الهوية الوطنية والبريد الالكتروني.

ادخل كلمة المرور واضغط على إنشاء حساب .

اضغط على “موافق” على الشروط والأحكام.

ثم ادخل رقم التحقق الذي تم ارساله على الجوال المسجل.

ثم اضغط على “ارسال” .

سوف يتم مراجعة الطلب من الجهات المختصة، وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية على البريد الالكتروني.

شروط التسجيل في دعم سكني 1445

يوجد عدد من الشروط البواجب توافرها في النساء الرغبات في الحصول على الدعم السكني، وهي: