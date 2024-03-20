تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات 2024 Iraq Sports التردد المجاني

تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات متاح للجميع، ويبحث عنه جميع الأشخاص المحبين لمتابعة الأحداث الرياضية في العراق، حيث تعد من أهم القنوات الرياضية الفضائية التي تهتم ببث جميع الأحداث الرياضية سواء الدولية أو المحلية والتي يشترك بها فرق الأندية العراقية والمنتخب الوطني العراقي، وتعمل إدارة القناة على تغيير التردد من أجل تحسين جودة الصوت والصورة، وللمزيد تابعونا في التالي.

تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات

يمكن لجميع الأشخاص من محبي الأحداث الرياضية القيام بضبط التردد على القمر الصناعي النايل سات، حيث يوجد للقناة ترددين مختلفين وهما كالتالي:

التردد الأول

التردد: 11678.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد بديل 11334 أفقي

التردد الثاني

التردد: 12563.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

طريقة تثبيت تردد القناة على الجهاز

يمكن تثبيت تردد قناة الرابعة على الجهاز الخاص بك، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة وهي كالتالي:

القيام بتوصل كلا من جهاز الاستقبال والتلفاز بالكهرباء.

الضغط على زر القائمة من جهاز الريموت.

اختيار الإعدادات.

اختيار أيقونة البحث اليدوي للمستقبل.

النقر على أيقونة إضافة قناة جديدة.

اكتب جميع البيانات الخاصة بالتردد.

اختر قناة مجانية ثم انقر على أيقونة بحث.

انتظر حتى تكتمل عملية التثبيت ثم اضغط على أيقونة حفظ.

معلومات عن قناة الرابعة العراقية

تعد من أهم القنوات الرياضية في دولة العراق وأشهرها، وأهم المعلومات عنها في التالي: