تردد قناة الباهية الجديد Bahia TV 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الباهية الجديد ننقله الآن، حيث يبحث عنه كافة الأشخاص داخل دولة الجزائر وخارجها، وتعد من أهم وأشهر القنوات التي تهتم بالتنوع في تقديم المحتوى الذي تقدمه بين الإخباري والثقافي والحواري، وذلك ما جعلها تحقق نسب مشاهدة مرتفعة، كما أنها تقوم بتحديث التردد بين الحين والآخر من أجل ضمان مشاهدة أفضل للأشخاص، ولمزيد من التفاصيل عن تردد القناة تابعونا.

تردد قناة الباهية الجديد

يمكن ضبط تردد قناة الباهية الجديد على القمر الصناعي النايل سات والاستمتاع بمشاهدة أجل البرامج الثقافية والحضارية المختلفة، وذلك من خلال بيانات التردد التالية:

التردد: 10922.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

تردد قناة الباهية الجديد على ياه سات

يمكن استقبال تردد قناة الباهية الجديد على القمر الصناعي ياه سات، وذلك من خلال المعلومات التالية:

التردد: 12130.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

معلومات عن قناة الباهية

تعد إحدى القنوات الفضائية الجزائرية والتي تهتم بتقديم محتوى متنوع وليست ثابتة على محتوى محدد، وأهم المعلومات عنها في التالي:

تم إطلاق القناة لأول مرة خلال شهر يناير عام 2016.

يقع مقر القناة في مدينة وهران بالجزائر.

تقدم المحتوى باللغة الجزائرية.

تقوم بإدارة القناة الإعلامية مريم جباري.

اهتمت القناة منذ إطلاقها بتقديم عدد من البرامج المتنوعة والتي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق المختلفة.

تقوم بتغطية الأخبار المحلية والعالمية على مدار اليوم.

تهتم بتقديم تقارير صحفية لأهم القضايا.

تعمل القناة على مدار اليوم دون توقف أو انقطاع في البث، كما أنها قناة مجانية تمامًا.

برامج قناة الباهية الجزائرية

تقدم قناة الباهية مجموعة من البرامج المتنوعة والمختلفة، ولك من أجل إرضاء جميع الذوق العام للمشاهد، وأهم تلك البرامج كما التالي: