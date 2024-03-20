الحديد بيحيرنا معاه. . تعرف على أسعار الحديد اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

شهد سوق مواد البناء انخفاضاً في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس للعام 2024، إذ بدأت التعاملات بتسجيل تناقص في سعر الطن الواحد لحديد عز بحوالي 326 جنيهاً مصرياً، وقد حدثت هذه التغيرات في الأسعار بعد إجراء تحرير لسعر الصرف وذلك كما ذكرت المنصة الإخبارية الخاصة برصد الأسعار المحلية والعالمية والتي هي تحت إشراف مجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم في مصر الأربعاء 20 مارس 2024

إن سعر الحديد في هذه الفترة غير مستقر مثله مثل سلع كثيرة أخرى، ولاشك أن الحديد هو أحد أهم مواد البناء ولا يمكن التخلي عنه، لذا يبحث الكثير من الناس عن آخر أسعار سجلها الحديد اليوم والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر حديد المعادي اليوم حوالي 48100 جنيه للطن.

أما حديد الكومي فقد وصل اليوم إلى حوالي 48100 جنيه للطن

بينما بلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 48819 جنيها للطن.

وحديد بشاي يسجل للطن حتى الآن 54000 جنيه.

أما سعر حديد العشري وصل اليوم إلى 48100 جنيه للطن.

وبلغ سعر الطن في حديد عز نحو 50565 جنيه.

وبخصوص حديد المراكبى فقد وصل سعره إلى 48600 جنيه.

أما عن سعر حديد الجيوشى فـ بلغ حتى الآن نحو 52000 جنيه للطن.

وعن حديد العتال وصل سعر الطن فيه نحو 48500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في سوق البناء