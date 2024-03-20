تردد القنوات
نزلها عندك.. تردد قناة مكسبي الجديد 2024 على النايل سات وعربسات
اشتهرت قناة مكسبي في الفترة الأخيرة بسبب ما تقدمه من برامج مسابقات رياضية سواء كانت إقليمية أو عالمية، إضافة إلى تقديمها كذلك إلى برامج إخبارية مميزة، سواء كان كأس أسيا أو غيرها من الدوريات الأخرى، فضلاً عن بثها لبعض المباريات المحلية التي يبحث عنها ملايين المتابعين في كافة الدول العربي، ولذا سنوضح لكم تردد القناة الجديد لكي يتمكن الجميع من التعرف عليها.
تردد مكسبي 2024 النايل سات
يمكنك مشاهدة قناة مكسبي الرياضية على النايل سات، وذلك من أجل مشاهدة العديد من المباريات المحلية والعالمية، وفقًا لما يلي:-
- تردد قناة مكسبي الجديد هو 11411.
- استقطاب قناة مكسبي يكون أفقي.
- معدل الترميز لقناة مكسبي يكون 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة مكسبي 2024 عرب سات
كما أن لقناة مكسبي تردد جديد على العرب سات، يتمثل في الأتي:-
- التردد على العرب سات هو 11595.
- معامل الترميز لقناة مكسبي يكون 27500.
- استقطاب قناة مكسبي فهو رأسي.
كيف استقبل قناة مكسبي الجديد 2024
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة مكسبي الجديد، وفقًا للأتي:-
- أن يتم التحكم بالريمود الخاص بجهاز الرسيفر.
- ومن ثم يتم الذهاب إلى إعدادات القناة.
- القيام بإدخال التردد الجديد لقناة مكسبي.
- وعليه يتم الضغط على زر “الثبيت اليدوي”.
- بعدها يتم الضغط على أيقونة “بحث”.
- ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.