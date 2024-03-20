نزلها عندك.. تردد قناة مكسبي الجديد 2024 على النايل سات وعربسات

اشتهرت قناة مكسبي في الفترة الأخيرة بسبب ما تقدمه من برامج مسابقات رياضية سواء كانت إقليمية أو عالمية، إضافة إلى تقديمها كذلك إلى برامج إخبارية مميزة، سواء كان كأس أسيا أو غيرها من الدوريات الأخرى، فضلاً عن بثها لبعض المباريات المحلية التي يبحث عنها ملايين المتابعين في كافة الدول العربي، ولذا سنوضح لكم تردد القناة الجديد لكي يتمكن الجميع من التعرف عليها.

تردد مكسبي 2024 النايل سات

يمكنك مشاهدة قناة مكسبي الرياضية على النايل سات، وذلك من أجل مشاهدة العديد من المباريات المحلية والعالمية، وفقًا لما يلي:-

تردد قناة مكسبي الجديد هو 11411.

استقطاب قناة مكسبي يكون أفقي.

معدل الترميز لقناة مكسبي يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة مكسبي 2024 عرب سات

كما أن لقناة مكسبي تردد جديد على العرب سات، يتمثل في الأتي:-

التردد على العرب سات هو 11595.

معامل الترميز لقناة مكسبي يكون 27500.

استقطاب قناة مكسبي فهو رأسي.

كيف استقبل قناة مكسبي الجديد 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة مكسبي الجديد، وفقًا للأتي:-