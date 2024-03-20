مسلسل المداح 4 الحلقة 11… صابر في مواجهة الجن موت هل هيكون مستعد

يترقب عشاق ومتابعي الدراما المصرية مسلسل المداح 4 الحلقة 11، الذي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث الشيقة، التي جعلت المشاهدين حريصين على متابعة المسلسل يومياً، حيث شهدت الحلقة الماضية الكثير من المشاهد ومنها غرق داوود في البحر وبكاء والدته، وعندما علم الصيادين أن صابر المداح موجود على شاطئ البحر طلبوا منه الخروج من البلد بسبب الحوادث التي بدأت أن تظهر للبلد فور ظهوره فيها…..

مسلسل المداح 4 الحلقة 11

ويذهب صابر المداح إلى شاطئ آخر ويتوسل إلى الله بالدعاء، ويظهر سميح في نفس المكان المتواجد فيه الصيادين ووالدة داوود ، وطلب منها أن تقف في المكان الذي غرق فيه وتنادي عليه وأكد لها أنه سوف يسمعها بالفعل بدأت الأم تنادي على إبنها داوود وهي تبكي وفجأة يظهر داوود على الشط وانتشله الصيادين وظلوا يرددا”بركاتك يادكتور سميح الله أكبر”

وفي مشهد آخر يظهر أخو صابر ويدخل في غرفة في حديقة الفيلا، ويقوم بإلقاء زوج أخت رحاب في المقبرة،وقام بوضع التراب عليه حتى لا يستطيع أن يخرج منها، ويذهب صابر إلى عم خضر ويخبره بوفاة داوود وأكد له أن والده أوصاه عليه، وأخبره أيضاً أن الصيادين قاموا بطرده من الشاطئ معتقدين أنه لعنة عليهم، هنا طلب خضر من صابر أن يذهب إلى “عزيزية” ويواجه الجن “موت” .

موعد عرض مسلسل المداح على قناة mbc مصر

يعرض مسلسل المداح على قناة mbc مصر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 12:30 ظهراً بتوقيت السعودية، كما يمكنكم أيضاً مشاهدة الحلقة كاملة بعد عرضها على الشاشة على منصة shahid vip.