مفاجأة صادمة في أسعار الذهب اليوم.. تعرف على أسعار الذهب ليوم الأربعاء 20 مارس 2024.. يا ترى نشتري ولا نبيع؟

شهدت أسواق الذهب في صباح يوم الأربعاء الموافق 20 من مارس لسنة 2024 زيادة واضحة في معدلات العرض والطلب لجميع عيارات الذهب، حيث تجاوزت قيمة الذهب الذي يكون عياره 21 حاجز الـ 3000 جنيه مصري مرة أخرى خلال المعاملات في متاجر المجوهرات المصرية عقب مرورها بسلسلة من الانخفاضات المتواصلة في الفترة الماضية، وقد حدث هذا في تزامن مع الإعلان الذي صدر عن البنك المركزي بشأن سياسات جديدة لتحرير سعر صرف الجنية المصري مقارنة بالدولار الأمريكي، وفي المقابل انخفض سعر الذهب عالمياً بتراجع يحسب بالدولار الأمريكي على مستوى البورصات العالمية.

ماهو الأفضل في هذه الفترة بيع الذهب أم شراؤه؟

قدم بعض المتخصصون في سوق المجوهرات نصائح للمواطنين الراغبين في حفظ أموالهم بشراء الذهب، أو للشباب المقبلون على الزواج والراغبين في شراء الذهب، حيث قالوا أنه يجب الحذر عند عملية الشراء خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار، وشدد هؤلاء الخبراء على أن الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الذهب قد لا تكون سوى تضخم زائف في القيمة وأن أسعار الذهب قد تخضع لانخفاضات بعد التعديلات السوقية الطبيعية، وهذا من شأنه أن يسبب خسائر كبيرة للمشتري إذا ما تراجعت الأسعار بصورة مفاجئة وكبيرة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

في هذا المقال نسعى لتقديم أحدث المعلومات التي تخص أسعار الذهب، حيث سوف نوضح الأسعار في كلاً من الأسواق المحلية والدولية، فقط تابع هذه السطور التالية: