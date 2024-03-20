“لو انت عندك الأمراض دي الدوله هتديك فلوس” الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي 2024

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 تسهيلًا على المواطنين الغير قادرين في إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 3030 ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي اليكم كافة التفاصيل عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم وخدمات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

يُعتبر كارت الخدمات المتكاملة من أهم الخدمات التي تُقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بعد تحديد نوع ودرجة الإعاقة لديهم يوفر الكرت العديد من الخدمات التي تضمن حصول ذوي الإعاقة على حقوق تساعدهم على العيش بكرامة في المجتمع والتكيف مع ارتفاع التكاليف فيما يلي خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

الفئات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة

يرغب الكثير من المواطنين في جميع المحافظات في معرفة ما هي الفئات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة التضامن الإجتماعي والتي تأتي كالتالي: