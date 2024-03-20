“لو انت عندك الأمراض دي الدوله هتديك فلوس” الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي 2024
صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 تسهيلًا على المواطنين الغير قادرين في إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 3030 ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي اليكم كافة التفاصيل عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم وخدمات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024
يُعتبر كارت الخدمات المتكاملة من أهم الخدمات التي تُقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بعد تحديد نوع ودرجة الإعاقة لديهم يوفر الكرت العديد من الخدمات التي تضمن حصول ذوي الإعاقة على حقوق تساعدهم على العيش بكرامة في المجتمع والتكيف مع ارتفاع التكاليف فيما يلي خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.
- أولا قم بالدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- ثانيا عليك أن تقوم باختيار “خدمات ذوي الإعاقة”.
- ثالثا قم باختيار “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة”.
- رابعا قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.
- خامسا قم بالضغط على استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.
الفئات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة
يرغب الكثير من المواطنين في جميع المحافظات في معرفة ما هي الفئات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة التضامن الإجتماعي والتي تأتي كالتالي:
- الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية مثل فقدان البصر أو ضعف البصر الشديد.
- الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات السمعية مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.
- الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات الذهنية مثل التخلف العقلي أو صعوبة التعلم.
- الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة الحركية مثل الشلل أو ضمور العضلات.
- الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة المزدوجة أو المتعددة وتعتبر هذه هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.