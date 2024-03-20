ثبــت الان.. إضافة مميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق يُبهر الجميع بثوبه الجديد سابق الكل في معرفته

ينتظر العديد من المستحدمين إصدار تحديث ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق، حيث يتم اصدار نسخة معدلة من تطبيق المراسلة الشهير واتساب، حيث يوفر ميزات وخيارات إضافية غير متوفرة في التطبيق الأصلي، مثل القدرة على إخفاء حالة الإتصال بالإنترنت وأيضًا تخصيص الواجهة، وكذلك استخدام حسابات متعددة على نفس الجهاز، كما أنه يقدم مجموعة من الوظائف المحسنة التي تهدف إلى رفع تجربة المستخدم إلى ما هو أبعد من الإصدار القياسي.

مميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق

يوجد ميزة جديدة في واتساب بلس الأزرق، ومن هذه المميزات ما يلي:

يوفر المزيد من أدوات التحكم في إعدادات الخصوصية، وذلك يسمح للمستخدمين بإخفاء حالة اتصالهم بالإنترنت، وأيضًا علامة قراءة الرسائل، بالإضافة أيضًا إخفاء مؤشر الكتابة عند إنشاء رسالة جديدة.

كما تعد هذه المميزات المضافة نقطة جذب كبيرة للمستخدمين الذين يمنحون الأولوية لحماية اتصالاتهم.

كما يمكن للمستخدمين تغيير شكل ومظهر التطبيق بالكامل، وذلك من خلال مجموعة جديدة من السمات وخيارات التخصيص.

وكذلك تصل إلى واجهة الدردشة وأيقونات الإشعارات وحتى التصميم العام للتطبيق.

كما يتيح للمستخدمين الآن إجراء نسخ احتياطي للمحادثات والوسائط المشتركة، ويمكن أيضًا استعادتها في أي وقت لاحق، ومن ثم يوفر الراحة والأمان في حالة فقدان البيانات أو تغيير الهاتف.

كما يتميز بأنه تطبيق مجاني بالكامل وبدون إعلانات.

بالإضافة إلى أنه يتميز بوضع الشبح، ومن ثم لن يتمكن أي شخص من كشف ما إذا كنت متصل أم لا.

وكذلك يتميز تطبيق واتساب بلس الأزرق بوضع صورة من لعبة باك مان، والتي تدل على أن وضع الشبح تم تفعيله.

كما يمكنك أيضًا أن تقوم بإرسال أي فيديوهات أو صور بجودة عالية.

بالإضافة إلى أنه يمكنك القيام بتسجيل الدخول لواتساب الازرق بلس آخر إصدار، وذلك من خلال كتابة بريدك الإلكتروني بدلًا من الرمز السري.

تحميل واتساب بلس الأزرق 2024 آخر تحديث للأندرويد

يمكنك تحميل واتساب بلس الأزرق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: