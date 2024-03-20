“خلاص هانت” موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 وحقيقة تبكير موعد الصرف

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، والتي أعلنت عنه الحكومة المصرية لتخفيف العبء على المواطنين خاصة في ظل الغلاء الذي تعاني منه العديد من الأسر المصرية، وحلول شهر رمضان وما يلزمه المنزل من مصاريف، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل …. فتابعونا.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بالوزارة أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر ابريل في الموافق الإثنين 1 أبريل 2024، على أن يستمر صرف المعاشات لمدة 6 أيام ولاصحة لما يتم تداوله بشأن تبكير موعد الصرف هذا الشهر.

رابط الاستعلام عن زيادة معاشات شهر ابريل 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاشات شهر ابريل 2024، وإليكم الخطوات …

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية من هنا .

ادخل الرقم القومي للمواطن وإسم الأم.

ثم اضغط على أيقونة “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

ثم ادخل البيانات المطلوبة .

بعد ذلك اضغط على أيقونة “عرض تفاصيل المعاش”.

حقيقة زيادة معاشات شهر ابريل 2024

حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية بزيادة المعاشات بداية من شهر مارس الماضي، بقيمة 15% وجاءت زيادة المعاشات كالتالي:

الأشخاص الذين يتقاضون معاش بقيمة 1300 جنيه سوف يكون بعد الزيادة 1495 جنيه.

الأشخاص التي تتقاضى 1500 جنيه سوف تتقاضى 1725 جنيه.

أما الأشخاص التي تتقاضى 2000 جنيه سوف يكون معاشهم بهد الزيادة 2300 جنيه.

وأخيراً الأشخاص التي تتقاضى 2500 جنيه سوف يصل معاشهم إلى 2875 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر ابريل 2024

حيث صرح الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن إمكانية صرف معاش شهر ابريل من عدة منافذ، وذلك تيسيراً على المواطنين وهي: