استقبل الان تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد2024 علي القمر النايل وعرب سات

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2024 ، الناقلة لمباراة المنتخب العراقي ومنتخب الفلبين ، وتُعتبر قناة العراقية الرياضية الأولى في العراق، حيث تقوم ببث جميع البطولات الرياضية المحلية والدولية التي تهم الجمهور بشكل عام، و يتميز بثها بأنه مجاني، مما يسهل على المشاهدين متابعة القناة دون الحاجة إلى دفع أي رسوم اشتراك، و بفضل بثها على مدار اليوم، يمكن للجمهور متابعة جميع الأحداث الرياضية بشكل مستمر، هذا يوفر فرصة للمشاهدين لمتابعة الرياضة المفضلة لديهم والاطلاع على آخر الأخبار والتحليلات الرياضية في العراق وخارجه، ومن خلال السطور القادمة نوفر الترددات الخاصة بقناة العراقية الرياضية المساهمة فى ضبطها عبر الريسيفر الخاص بكل.

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2024:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11678.

الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: H

تصحيح الخطأ: ⅚

تردد جديد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12563.

الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة الرابعة العراقية على العرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 11747.

المعدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ 4\3.

طريقة تثبيت تردد قناة الرابعة الرياضية 2024:

هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن خطوات بسيطة لتثبيت القنوات على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم. إليك الخطوات التالية لتسهيل عملية تثبيت القناة:

1. اضغط على زر الإعدادات على جهاز التحكم الخاص بك.

2. حدد خيار البحث اليدوي.

3. أدخل معلومات القمر الصناعي، تردد القناة، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الأخطاء.

4. اضغط على زر البحث.

5. بعد اكتمال عملية البحث، اضغط على زر الحفظ.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تثبيت القناة بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك.