يا خراشي على القط والفأر.. تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry وشوف عماليهم في رمضان هضحكك للصبح

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول قناة توم وجيري أطفال التي تقوم بإذاعة العديد من البرامج والأطفال الكرتونية المميزة، إضافة إلى أن القناة أصبحت من أكثر قنوات الأطفال شهرة وأصبحت في كل منزل، ولذا سنوضح لكم التردد الجديد لهذه القناة، لكي يتعرف عليها جميع المشاهدين.

تردد قناة توم وجيري أطفال

تقوم القناة بتحديث الترددات الخاصة بها من وقت إلى أخر، ليسهل القيام بإستقبالها على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 12149.

معامل الترميز لقناة توم وجيري يكون 27500.

استقطاب قناة توم وجيري فهو أفقي.

نبذة عن قناة توم وجيري

تعرض قناة توم وجيري أطفال مجموعة مميزة من الأفلام الكرتونية الممتعة والهادفة أمام جميع الأطفال في مختلف البيوت، وفقًا لما نص على الأتي:-

عرض أفلام توم وجيري الكلاسيكية وهي تشمل سلسلة طويلة يتم فيها الصراع والعداء بين القط والفأر والكلب.

كذلك عرض أفلام حديثة وذلك بجودة رسوم متحركة.

إضافة إلى نقلها لبرامج تعليمية وتثقيفية هي الأخرى لتنمية مهارات الطفل وتعزيز ذاكرته.

خطوات استقبال قناة توم وجيري أطفال

تتمثل أهم خطوات القيام بتنزيل قناة توم وجيري أطفال على النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-