لولو والنونو في رمضان.. استقبل الان قناة وناسة أطفال 2024 وشاهد أحلى الأغاني مع لولو الجميلة

أصبحت قناة وناسة أطفال من أشهر القنوات الفضائية الطفولية التي تتميز بأبرز البرامج الأطفال والأفلام الكرتونية، مما تقوم بإذاعة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، وهي قنا موجهة لمختلف الفئات العمرية إلى 3 سنوات، مما حققت شهرة كبيرة، ويمكن استقبالها على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال بما تقدم الأفلام الكرتونية والبرامج الطفولية المميزة، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الجديد فهو 11430.

معامل استقطاب قناة وناسة أطفال فهو رأسي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 العرب سات

كما يسهل قيامك كذلك بمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، كما في البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

استقطاب القناة يكون رأسي.

معامل الترميز فهو 27500.

التردد الجديد يكون 11270.

كيف استقبل قناة وناسة أطفال 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-