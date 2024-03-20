“Pdf” نزلت أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2024، عبر رابط منصة مظلتى الإلكترونية، والتى يتم صرفها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من أجل معرفة القوائم الجديدة للمستفيدين، حيث يُعَد هذا الدعم مساعدة قيمة للأسر العراقية من أجل التغلب على الصعوبات الاقتصادية والعيش بكرامة، تستهدف هذه المساعدات الفئات المستحقة مثل الأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة وغيرهم من المحتاجين. يعتبر هذا الدعم، مصدرًا للأمل للعديد من الأسر في العراق، حيث ينتظرون بفارغ الصبر الدفعة الأخيرة من المساعدات الاجتماعية، والتي قد تخفف بعض الأعباء عن كاهلهم.

pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق:

يمكن لجميع المواطنين في العراق الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى منصة الخدمة الإلكترونية “ مظلتي “.

“. اختر خدمة الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

حدد عام 2024 كسنة البحث عن المستفيدين.

حدد رقم الدفعة والوجبة التي تود الاستعلام عنها.

اختر المقاطعة التي تنتمي إليها.

قم بالبحث في القائمة عن اسمك لمعرفة ما إذا كنت من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية لهذه الدفعة أم لا.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الاطلاع على قائمة المستفيدين ومعرفة ما إذا كُنتَ منهم أم لا. يوفر هذا النظام الإلكتروني مستوى عالٍ من الشفافية والدقة في توزيع المساعدات الاجتماعية، ويسهل للمواطنين الحصول على المعلومات المهمة بسهولة وسرعة.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق

أن يكون المتقدم لبرنامج الرعاية الإجتماعية عراقى الجنسية

أن يكون عمر المتقدم من الرجال مابين 18و60سنة والنساء مابين 15 و55

ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم عن 4 أفراد.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

قامت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فعّالة لمساندة المواطنين خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث قدمت مساعدات مالية مستمرة للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك بمراعاة مجموعة من الشروط والضوابط المحددة تُعد دعم الرعاية الاجتماعية أحد تلك الإجراءات، حيث يتم توفير وجبات غذائية للأسر المعوزة والمحتاجة، وهذا يعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع مواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.