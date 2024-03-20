الفراخ رخصت يا فرج الله.. تعرف على أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

سجلت تكلفة الدجاج الأبيض انخفاضاً بواقع 6 جنيهات لكل كيلوجرام، حيث بلغت أسعار بيع الدجاج الأبيض للمستهلك حوالي 120 جنيهاً بعد أن كانت 126 جنيهاً في اليوم الذي قبله وذلك بناءً على التحديثات التي يعلن عنها سوق الدواجن والمنصة الإلكترونية لتتبع الأسعار المحلية والدولية التي يصدرها مجلس الوزراء، ونحن في يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر مارس لسنة 2024، وسوف نوضح لكم جميع التفاصيل التي تم إصدارها بناءً على ما تم الإعلان عنه من قبل بورصة الدواجن وكذلك نوضح الأسعار في المزارع والأسواق.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

يبدأ سعر كيلو الدجاج الأبيض في مصر اليوم من تقريباً 95 جنيه مصري عند استلامه من المزرعة، بينما يصل إلى المستهلك بتكلفة تتراوح ما بين 105 و106 جنيها مصري لكل كيلو.

ثبتت اليوم أسعار الدجاج البلدي في بورصة الدواجن، إذ وصلت تكلفته إلى 125 جنيه مصري للمشتري من الأسواق.

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم إلى 110 جنيهاً مصرياً عند استلامها من المزرعة، في حين تباع للمشتري بسعر يصل إلى تقريباً 111 جنيه مصري.

بينما وصلت تكلفة وزن كيلو واحد من دجاج الأمهات اليوم إلى 81 جنيهاً مصرياً.

كما أسعار البط البلدي إلى 150 جنيه مصري في أسواق بيع الدواجن.

وسجل ثمن الكتكوت الأبيض للمشتري اليوم نحو 24.5 جنيه، في نفس الوقت وصل ثمن الكتكوت من نوع ساسو ليقترب من 12 جنيهاً، وزاد ثمن الساسو البيور قليلاً ليصل إلى 13 جنيهاً، في حين بلغ سعر الكتكوت البلدي نحو 8.5 جنيه.

أسعار كرتونة البيض اليوم

بالنظر إلى أسعار البيض في السوق اليوم نلاحظ زيادة حيث بلغ سعر الكرتونة من البيض الأبيض نحو 150 جنيهاً عند الشراء مباشرة من المزرعة، أما البيض البلدي فقد وصل سعر الكرتونة الخاصة به إلى 157 جنيهاً عندما يتم توزيعه على المستهلكين، بينما بلغ سعر البيض الأحمر 152 جنيهاً للكرتونة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تتفاوت بشكل طفيف بحسب المناطق التي يتم فيها البيع.