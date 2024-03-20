اضافه ميزة جديدة في واتساب جي بي بتحديث خرافي يُبهر الجميع – سابق في المعرفة

مما لا شك فيه أن العديد من الأفراد يبحث عن ميزة جديدة في واتساب جي بي، حيث يعتبر نسخة من التطبيق الشهير واتساب، فهو إحدى النسخ المميزة المتاحة عبر الإنترنت، كما تتميز هذه النسخة بواجهة جميلة وأنيقة، بالإضافة إلى أنها توفر مجموعة متنوعة من الأدوات التي تسهل التواصل مع الآخرين حول العالم بكل سهولة ويسر، وذلك بدون وجود أي مشاكل للمستخدمين، كما تحتوي هذه النسخة أيضًا على ميزات وإمكانيات استثنائية لا توجد في أي تطبيق آخر على الإنترنت، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

ميزة جديدة في واتساب جي بي

يوجد ميزة جديدة في واتساب جي بي، ومن هذه المميزات ما يلي:

يتميز واتساب جي بي بإخفاء ظهورك الأخير على التطبيق، كما يخفي أيضًا حالة “متصل الآن” وحالة “جاري الكتابة”.

بالإضافة إلى إخفاء حالة تسجيل الصوت، وذلك يساعد على الحفاظ على الخصوصية ومنع تتبع الآخرين لنشاطك.

كما يتيح واتساب جي بي إخفاء علامات الصح التي تشير إلى قراءة الرسائل، بالإضافة أيضًا إلى إخفاء مشاهدة حالات الأصدقاء، لذا يمنحك التطبيق سيطرة أكبر على خصوصيتك.

وكذلك يمكنك التمييز بين المحادثات الفردية والمحادثات الجماعية، وهذا يسهل تنظيم وإدارة رسائلك بشكل جيد.

كما يمكنك قفل التطبيق باستخدام رسم نمط أو كلمة مرور أو بصمة الإصبع، حيث يوفر طبقة إضافية من الحماية للتطبيق، وحماية بياناتك الشخصية.

بالإضافة إلى أنه يمكنك إرسال مقاطع فيديو كبيرة بحجم يصل إلى 50 ميجابايت، وأيضًا إرسال ما يصل إلى 90 صورة مرة واحدة.

وكذلك أيضًا إرسال حالات تصل إلى 250 حرفًا، وأيضًا مشاهدة وسائط متعددة دون الحاجة إلى تنزيلها على هاتفك.

كما يمكنك تغيير مظهر التطبيق، وذلك باختيار سمات مختلفة من بين العديد من الخيارات المتاحة.

كما يتيح لك واتساب جي بي تحميل الحالات دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

بالإضافة إلى أنه يوفر وضع الطيران لفصل الإتصال بالإنترنت عن التطبيق فقط، كما يتوفر وضع الليل لتجربة مريحة في الإضاءة المنخفضة.

لذا يمكنك مراسلة العديد من الأرقام دون الحاجة لحفظها في جهازك، وذلك يوفر لك الوقت والجهد.

كيفية تسجيل الدخول إلى تطبيق واتساب جي بي

لكي يتم الوصول إلى GBWhatsApp والبدء في استخدامه، يجب عليك اتباع الخطوات الآتية: