بدون ماكينة هنعمل بسكوت العيد بطريقة سهلة وبسيطة مقرمش وهش أحلى من المخابز

بسكوت العيد من أجمل المخبوزات الناعمة، التي تسطيع الأمهات صنعها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من المخابز بسعر غالي ولا نضمن نظافتها، وهو من المخبوزات الجميلة التي تعطي للمنزل البهجة والسرور ويتشارك الأهل والجيران أثناء تشكيلها، ومكوناتها اقتصادية متوفرة بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكوت العيد الهش أحلى من الجاهز.

مكونات عمل بسكوت العيد

يتكون البسكوت من بعض المقادير البسيطة والتي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كيلو من السمنة. كوب من الحليب السائل. كيس من البيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة من النشادر. 10 حبات من البيض. نصف كيلو من السكر الناعم. 2 كيلو من الدقيق على حسب العجن. ملعقتين من الفانيليا ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. ذرة ملح صغيرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت العيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به البيض، والسكر، والفانيليا، والسمنة، ثم نخفقهم بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي فاتح اللون، بعد ذلك نضيف الحليب، والخل للخليط ونقلب مرة أخرى.

بعد ذلك نحضر وعاء أخر ونضع به الدقيق، والبيكنج بودر، والنشادر، والملح، ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نقوم بإضافة خليط البيض السابق.

نعجن المكونات باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية سهلة التشكيل، ثم نغطي العجين ونتركه لمدة خمس دقائق حتى يرتاح.

طريقة تشكيل بسكوت العيد

نحضر غطاء زجاجة ونقوم بعمل فتحات بواسطة السكينة على شكل نجمة أو مثلث، ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل أصابع رفيعة ونضعها داخل الزجاج، ثم نقوم بغلق الزجاجة جيداً ثم نضغط عليها من الأسفل حتى نساعد على إخراج العجين بكل سهولة، نقوم بتشكيل العجين على شكل أصابع متوسطة، ثم نحضر صينية ونقوم برص أصابع البسكوت عليها ونضعها داخل فرن مسخنة مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية حتي يصبح لونه ذهبي جميل.