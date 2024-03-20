“سامسونج تذهل العالم”!.. هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بمواصفات جذابة وسعر ولا في الأحلام

كشفت شركة سامسون مؤخرًا عن هاتفها الجديد هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra، ليكون من أبرز الهواتف الذكية التي أخذت شهرة كبيرة داخل الأسواق المحلية، نظرًا لأنه يتميز بالعديد من المواصفات التقنية المذهلة، إضافة إلى أن سعره يُقارب أيفون 14، ولذا فإن الشركة تسعى لإطلاق نسخ مشابهة من هذا الهاتف ليكون اقتصادي ويتناسب مع جميع الأفراد.

ما هي مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra؟

يمكنك الإطلاع على مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra التي أطلقته شركة سامسونج العالمية، وفقًا لما يلي:-

هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra له القدرة على استخدام شريحتي نانو سيم.

كذلك به قلم بين إس يمكنك إدارجه في الهاتف.

الهاتف مصنوع من زجاج محمي ومطلي بالألومنيوم.

هاتف هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra ذات شاشة بحجم 8 بوصات.

الشاشة بها 501 بيكسل لكل بوصة.

مقاوم للماء والغبار.

متاح من هاتف هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra أربعة أنواع وبه إصدارات مختلفة.

سعة التخزين تتراوح من 256 جيجا بايت إلى 1 تيرا بايت.

لديه كاميرا سيلفي تصل دقتها إلى 12 ميجا بيكسل.

سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

وصل سعر هاتف هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra إلى نحو 55 ألف جنيه مصري، ،كما بلغ سعره في المملكة العربية السعودية لما يُقارب من 3500 ريال سعودي، أي بما يُسجل نحو 800 دولار، وبه ألوان أبيض وبنفسجي ولونين أخرين يمكن الحصول عليه من بعض المتاجر بأسعار مخفضة.