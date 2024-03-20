“الحقي خزني للطيور قبل ما تغلى تاني“.. اسعار الذرة الصفراء اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 .+ سعر الطن الواحد .. اشتري بسرعة فرصة مش بتتكرر

العلف يكون جزء أساسي من العمليات الخاصة بالزراعة وتربية الماشية، حيث يلعب دور كبير في تغذية وتطوير الحيوانات وكذلك زيادة إنتاجها، ومع انخفاض اسعار الذرة الصفراء بمقدار 700 جنيه للطن الواحد في الأسواق اليوم، يشعر المزارعون والمربون بالقلق. يجب أولا معرفة أسباب هذا الانخفاض الشديد، والذي قد يكون نتيجة زيادة في الإنتاج بسبب عوامل طبيعية أو تقنيات زراعية متطورة، أو قد يكون بسبب عوامل اقتصادية مثل انخفاض الطلب في العالم على المنتج، أو زيادة الإنتاج من قبل جانب المنتجة على الذرة.

اسعار الذرة الصفراء

يرتفع تساؤل المواطنين حول اسعار الذرة الصفراء، فتجدر الإشارة بأنه مع تخفيض كبير في أسعار العلف، قد تكون له تأثيرات سلبية على الزراعة وتربية الماشية، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في راتب ودخل الفلاحين والمربين، مما يقوم بجعلهم ليس باستطاعتهم تحمل تكاليف الإنتاج وجميع ما يتعلق برعاية الحيوانات، كما قد ينتج عن ذلك تراجع في الإنتاج وجودة المنتج النهائي، ويجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات فورية لتشجيع المزارعين على زيادة التنوع في المحاصيل المزروعة، وذلك من خلال دعمهم بمنح مالية وتقديم تقنيات زراعية متقدمة لزيادة الإنتاجية، كما أنه من الممكن أن يتم تشجيع الاستثمار بالمشاريع التي تتعلق بتخزين العلف وتصنيعه، لإتاحة مختلفة من التغذية، وقليلة التكلفة للحيوانات.

سعر طن الذرة الصفراء

استمرار انخفاض سعر طن الذرة الصفراء اليوم بمقدار 700 جنيه مقارنةً بأنواع الذرة الأخرى، وتجدر الإشارة بأنه تشير بعض التصريحات الموثوقة إلى استقرار في أسعار السلع في الوقت الحالي، زاد سعر طن الذرة الصفراء البرازيلية حتى 13000 جنيه، في حين سجلت الذرة الأرجنتينية نفس القيمة، بينما وصل سعر طن الذرة الكورنفلاك الأرجنتينية إلى حوالي 13600 جنيه. وسجل سعر طن الذرة الصفراء الأوكرانية حوالي 11500 جنيه.