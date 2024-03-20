الأخضر وصل كام؟.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق الموازية اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، بعد أن واجه عدة ضربات أدت إلى انخفاضه داخل السوق السوداء، وعقب قرارات البنك المركزي المصري حول تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، في إطار خطة تقضي على جميع التجار المحتكرين للعملة داخل الأسواق الموازية، ولذا فإن السعر داخل البنك أصبح مقارب إلى حد كبير بداخل السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

جاءت أسعار الدولار داخل البنوك وفقًا لأخر تحديث له اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري ليُسجل 47.10 جنيه للشراء، ونحو 47.20 جنيه للبيع.

كما سعر الدولار في بنك مصر وصل عند 47.13 جنيه للشراء و47.13 جنيه للبيع.

إضافة إلى وصول سعر الدولار في البنك الأهلي عند 47.12 جنيه شراء و47.12 جنيه بيع.

ووصل سعر الدولار في بنك القاهرة لـ47.23 جنيه شراء و47.13 جنيه بيع.

أسعار الدولار في تعاملات اليوم

ولمعرفة باقي أسعار الدولار وفقًا لأخر تحديث له، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليُسجل 47.20 جنيه شراء، ونحو 47.10 جنيه للبيع.

إضافة إلى أن سعر الدولار داخل السوق الموازية وصل عند 48 جنيه بيع وشراء.

ومن المتوقع أن يستقر الدولار إلى أدنى مستويات له في الفترة المقبلة ليصل عند سعر 40 جنيهًا.

رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف

انخفضت أسعار الدولار لأدنى مستويات له بعد عدة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري، في سبيل القضاء على تداول الدولار داخل السوق السوداء، إضافة إلى رفع الفائدة لنحو 6% الإيداع والإقراض على الترتيب.