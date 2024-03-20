طريقة عمل فطائر السمبوسة باللحمة المفرومة ألذ وجبة لعزومات رمضان

فطائر السمبوسة باللحمة المفرومة من أطيب الأكلات التي تقدم في شهر رمضان للضيوف والأقارب، وتتميز بخفة قوامها وشكلها المقرمش اللذيذ، وتعتبر من الوجبات اللذيذة سريعة التحضير ومكوناتها اقتصادية تجعلك تقومين بتجهيز وجبة إفطار شهية بدون تعب ولا تكلفة، كما تعرف برائحتها الشهية التي تفوح منها أثناء القلي مما يجعل الناس يقبلون على تناولها، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطائر السمبوسة باللحمة المفرومة.

مكونات عمل فطائر السمبوسة باللحمة المفرومة

تتكون الفطائر من بعض المقادير البسيطة والتي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

2 كوب دقيق.

بيضة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة من البطاطس المبشورة.

طبق من الفلفل الرومي المبشور.

ثلاث ملاعق من البقدونس المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصفة ملعقة صغيرة من البصل البودر، والثوم البودر.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر السمبوسة باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق، والبيض، والزيت ورشة الملح ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي العجين ونتركه حتى يرتاح لمدة خمس دقائق، ثم نشكل العجين كرات صغيرة الحجم ونتركها ترتاح حتى نقوم بتجهيز الحشو. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بإضافة البصل المفروم ونقلب باستمرار حتى يذبل، ثم نضيف اللحمة ونقلب حتى تصبح داكنة اللون. نضيف الفلفل الأخضر، والبصل البودر، والثوم البودر، والملح للخليط ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نقوم برفع الطاسة من على النار وتتركها حتى تبرد تماماً بعد ذلك نضيف البقدونس ونقلب جيداً.

طريقة تسوية السمبوسة باللحمة المفرومة

نقوم بفرد كرات العجين على شكل دوائر رقيقة وندهنها بقليل من الماء، ثم نقوم بتوزيع الحشو على الفطائر كلها حتى تنتهي الكمية، ثم نقوم بغلق الأطراف على شكل نصف دائرة ونضغط عليها من الأطراف حتى تلتصق تماماً، ثم نحضر طاسة ونضع بها كمية من الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بقلي الفطائر في الزيت حتى تصبح ذهبية.