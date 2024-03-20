الفرخة وصلت كام؟.. أسعار الدواجن تخرج عن المألوف في تعاملات اليوم الاربعاء وانخفاض جديد يواجهها

انخفضت أسعار الدواجن في بداية تعاملات اليوم الأربعاء ومع عاشر يوم رمضان، داخل البورصة والأسواق المعنية ببيع الدواجن، إضافة إلى أن قيمة التراجع بلغت نحو 3 جنيهات للكيلو الواحد، على سج سعر الفراخ البيضاء في مصر نحو 100 جنيه للكيلو الواحد، بينما وصل سعره للمستهلك داخل الأسواق بسعر تراوح من 110 إلى 112 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البلدي عند سعر 125 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 20 مارس 2023

جاءت أسعار الفراخ الساسو والأمهات في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الفراخ الساسو عند 110 جنيهًا في الكيلو.

في حين أن سعر كيلو الأمهات سجل 88 جنيهًا للكيلو.

كما وصل سعر كيلو البانية عند 218 جنيهًا.

الشيش طاووق سجل 195 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك بلغ نحو 100 جنيهات.

إضافة إلى أن سعر كيلو الكبدة سجلت 122 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في تعاملات اليوم الأربعاء

وعن أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض عند 145 جنيهًا للمستهلك.

إضافة إلى أن سعر كرتونة البيض الأحمر وصل سعره عند 160 جنيهًا.

فضلاً عن أن سعر كرتونة البيض البلدي في تعاملات اليوم الأربعاء بلغ سعره 150 جنيهًا.

ومن المتوقع أن تواجه أسعار الدواجن انخفاضًا جديدًا في الفترة المقبلة، بعد أن تم الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع التي من بينها منتجات الدواجن، مما سيؤدي ذلك إلى إنخفاضها في الأسواق والملحات المعنية ببيع الفراخ.