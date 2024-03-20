تقه وباب الرزق هيفتح!.. صرف مرتبات الموظفين لشهر أبريل بالزيادة الجديدة

لم يتبق سوى دقائق معدودة على صرف مرتبات الموظفين لشهر أبريل 2024 التي تأتي بقيمة الزيادة الأخيرة المقرة من قبل رئيس الجمهورية، فضلاً عن أن ذلك سيكون غدًا الخميس الموافق 21 مارس 2024، وهو الموعد الرسي لعمليات الصرف الخاصة بالمرتبات دون تأخير أو تقديم، إضافة إلى أن بلغت 10% لجميع الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص.

دمج زيادة المرتبات في صرف شهر مارس الماضي

وأوضحت وزارة المالية، أنه سيتم تطبيق تلك الزيادة بداية من شهر مارس الماضي، بحيث تكون الزيادة مدمجة في مرتبات الموظفين، مؤكدة على صرف توفير أفضل الخدمات وكذلك التسهيلات لجميع الموظفين والعاملين في القطاع العام، بما يحسن ظروفهم المعيشية وتوفير حياة كريمة وملائمة لجميع المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، مع ضبط الإستمرارية في صرف المرتبات بجميع المواعيد المحددة.

زيادة المعاشات والمرتبات

ومؤخرًا أصدر رئيس الجمهورية، عن زيادة كذلك للمعاشات تُقدر بنسبة 15%، بما يستفيد منه نحو 13.5 مليون مواطن في جميع المحافظات، على أن شملت هذه الزيادة معاشات تكافل وكرامة، التي تم صرفه في منتصف شهر مارس الجاري، وعليه فإن الرتبة الممتازة بلغت راتبها 12200 جنيه، كما أن الرتبة العالية وصل الراتب بعد الزيادة إلى 10200 جنيه، إضافة إلى أن المديرين العامين وصلت رواتبهم إلى 9200 جنيه، ويتم تطبيق هذه الزيادة على باقي الدرجات الوظيفية العاملة في مختلف القطاعين العام والخاص.