شوف هتفوق بكام النهاردة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 2024/3/20 وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي

يتصدر محركات البحث عن أسعار البنزين والسولار اليوم، وذلك مع إقتراب موعد انعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، وذلك لتحديد الأسعار في السوق المحلي، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة للبنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 %، وأيضًا تحرير سعر الصرف، كما تشير بعض المؤشرات التي توحي باحتمالية تحريك سعر المحروقات، كما قال المهندس مدحت يوسف رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، بأن الحكومة لا تطبق تكلفة المنتج الفعلية على سعر البيع للمستهلك، وذلك منذ فترة لمراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، كما أضاف أن الدولة تتحمل في الوضع الحالي دعم المنتجات البترولية حيث يصل إلى مستوى يفوق مائة وعشرون مليار جنيه.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان سابق أنه سوف يتم تحديد أسعار البنزين والسولار اليوم، وذلك وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم، كما أكددت على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تغيير في الأسعار، وهي على النحو التالي:

حيث يبلغ سعر لتر البنزين 80 قيمة 10 جنيهًا.

كما يبلغ سعر لتر البنزين نوع 92 بقيمة 11.5 جنيهًا.

أما سعر لتر البنزين نوع 95 يبلغ 12.5 جنيهًا.

كما يسجل اليوم سعر لتر السولار قيمة 7.25 جنيهات.

ومن ثم يسجل اليوم سعر لتر الكيروسين بقيمة 8.25 جنيهات.

أما سعر إسطوانات البوتاجاز يسجل بقيمة 80 جنيهًا.

ما هو موعد اجتماع لجنة التسعير للمنتجات البترولية؟

كان آخر اجتماع للجنة التسعير للمواد البترولية في العام في شهر فبراير الماضي، حيث يتم عقد اجتماع لجنة التسعير للمنتجات البترولية خلال الشهر الجاري، ومن ثم يتم هذا الاجتماع بهدف تحديد أسعار البنزين والسولار سواء بالارتفاع أو الإنخفاض أو التثبيت، وذلك طبقًا للأسعار العالمية والتقلبات الاقتصادية الصعبة، وذلك بالتزامن مع القرارات الرسمية من البنك المركزي الأخيرة، والتي تنص على رفع سعر الفائدة 6 %، بالإضافة أيضًا إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري بالبنوك.