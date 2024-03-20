كنز بالمنزل ماسك الليمون والنشا السحري لتفتيح وتوريد وإزالة تجاعيد الوجه قبل العيد

ماسك الليمون والنشا من الماسكات الرائعة التي تعطي نتائجها على البشرة من أول استخدم، حيث يعمل على إزالة التجاعيد، ويفتح البشرة ويزيل الاسمرار بشكل رائع، ويحافظ على نعومة ونضارة الوجه ويجعله أكثر إشراق وحيوية، وهو من الماسكات الطبيعية الأمنة تماماً على صحة البشرة، لأنه يحتوي على مواد طبيعية لا تسبب تلف البشرة على مدى الاستخدام مثل المستحضرات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل ماسك الليمون والنشا الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد قبل العيد.

مكونات عمل ماسك الليمون والنشا

يحتوي الماسك على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الليمون والنشا لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر إناء صغير ونضع به جميع المكونات، وثم نقلبهم مع بعض جيداً حتى تتجانس تماماً. نقوم بغسل الوجه وتجفيفه من الماء، ثم نقوم بتوزيع الماسك عليه بالتساوي ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يجف. نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من بقايا الماسك، ثم نقوم بدهن الوجه بزيت جوز الهند حتى نجعل البشرة ناعمة وجميلة. يفضل استخدام الماسك مرة قبل النوم حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة مثل ملكات الجمال.

فوائد الليمون والنشا للبشرة

يحتوي الماسك على العديد من العناصر الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتزيل التجاعيد في أسرع وقت، ويعمل على محاربة البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام المفتوحة وتسبب ظهور البثور السوداء المزعجة، كما يعمل على توحيد لون البشرة ويزيل طبقات الجلد الميتة التي تسبب اسمرار الوجه، وهو رائع في تنظيف المسام وإخراج الدهون والزيوت بشكل رائع.