“هتعيد وفلوسك في جيبك”موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة

مع اقتراب نهاية شهر مارس 2024 يبحث العديد من الموظفين عن مواعيد صرف مرتباتهم وفقًا لبيانات وزارة المالية من المتوقع أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر أبريل في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2024، من الحادي والعشرون إلي الخامس والعشرون من أبريل، ومن المهم للعاملين الاطلاع على هذا التوقيت، والتخطيط بناءً على ذلك ترقبوا تفاصيل أكثر في هذا المقال حول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

تم الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 حسب ما ذكرته وزارة المالية حيث سيتم بدء صرف المرتبات من يوم الأحد الموافق 21 أبريل وحتى الخميس 25 أبريل 2024، وستصرف المتأخرات خلال أيام 4، و7، و8 في نفس الشهر، ويجدر بالذكر أنه لن يتم صرف رواتب هذا الشهر قبل عيد الفطر السعيد بل سيتم البدء في عملية الصرف بعد انقضاء العيد بحوالي تسعة أيام.

تقدم وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدةجدولًا لصرف المرتبات للعاملين في الحكومة، والقطاع العام حيث تم تحديد تواريخ محددة لصرف الرواتب يمكن للموظفين معرفة قيمة الرواتب بعد الزيادة الجديدة من خلال الجدول التالي:

الفئة قيمة الراتب الإجمالي بعد الزيادة قيمة الراتب قبل الزيادة الدرجة السادسة 6000 جنيه 4000 جنيه الدرجة الخامسة 6250 جنيه 4500 جنيه الدرجة الرابعة 6500 جنيه 5000 جنيه الدرجة الثالثة 6750 جنيه 5500 جنيه

يرجى متابعة تعليمات وزارة المالية، والتوجه إلى فروع البنوك، أو فروع البريد المصري لاستلام المرتبات كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول تواريخ صرف الرواتب، والتعليمات اللازمة من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة باستخدام هذا الدليل يمكن للعاملين الحكوميين الاطلاع على جدول صرف المرتبات، ومواعيد الصرف بشكل دقيق ومنظم.