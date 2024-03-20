خلاص فرجت.. المالية تعلن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديده – شوف حسابك

ينتظر العديد من المواطنين في مصر موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، وذلك بعد إعلان الوزارة عن زيادة جديدة في المعاشات وذلك من بداية شهر مارس، بهدف تخفيف العبء عن الشعب ومواجهة المشكلات الاقتصادية، كما يُعد شهر أبريل هو الشهر التالي للزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، وذلك لدعم المواطنين العاملين في القطاع العام، حيث استفاد منها أكثر من حوالي 11 مليون مواطن مصري.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات أبريل 2024، وذلك ليكون يوم الإثنين الموافق واحد من شهر أبريل 2024، وذلك تماشيًا مع الأشهر السابقة، وسوف يتم الصرف قبل إجازة عيد الفطر المبارك وقد تصل قيمة معاشات شهر إبريل 2024 كما يلي:

يصل معاش إبريل 2024 للشريحة الأولى نحو 1495 جنيهًا مصري.

كما يبلغ معاش إبريل 2024 للشريحة الثانية 1725 جنيهًا مصري.

أما معاش أبريل 2024 للشريحة الثالثة يصل حوالي 1840 جنيهًا مصري.

كما يصل معاش الشريحة الرابعة في شهر إبريل بعد الزيادة حوالي 2300 جنيهًا مصري.

أما معاش الشريحة الخامسة يصل حوالي 2645 جنيهًا مصري.

كما يصل معاش الشريحة السادسة في إبريل 2024 حوالي 3680 جنيهًا مصري.

وكذلك يصل معاش الشريحة السابعة في إبريل 2024 حوالي 4025 جنيهًا مصري.

أما معاش الشريحة الثامنة في إبريل 2024 يصل حوالي 4370 جنيهًا مصري.

أماكن صرف المعاشات

يستطيع المواطنين صرف معاشات إبريل 2024 من عدة أماكن، منها ما يلي: