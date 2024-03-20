“عشان الرجالة” شفرات جاتا 2024 اكواد جاتا ساندرياس GTA San Andreas
شفرات جاتا 2024 فايس سيتي GTA Vice City يتساءل عنها لاعبي لعبة فايس سيتي حيث تمكنهم من امتلاك قدرات خارقة تجعل اللعبة أكثر سهولة وهذ الشفرات تساعد اللاعب في الاستمرار باللعبة بدون خسائر لأطول وقت ممكن تحميل Grand Theft Auto على الهواتف النقالة هو موضوع يثير اهتمام العديد من اللاعبين الباحثين عن ألعاب الفيديو التي يمكن لعبها على الهواتف المحمولة تُعتبر لعبة جاتا سان اندريس واحدة من أفضل الألعاب في هذا المجال حيث انتشرت على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم منذ إصدارها الأول إن عملية تحميل لعبة Grand Theft Auto على الهواتف المحمولة هي موضوع سنتناولها في هذا المقال حيث نستعرض جميع تفاصيل العملية بشكل دقيق.
شفرات جاتا 2024
لعبة جاتا فايس City هي واحدة من الألعاب المغامرة الشهيرة حيث يشارك اللاعب في حروب تشبه الواقع بشكل كامل من حيث الأماكن والأسلحة والعناصر الأخرى في هذه اللعبة يشارك اللاعب في معارك مع منافسين ويكوّن صداقات وهنالك شفرات مجانية يمكن استخدامها لتسهيل اللعب تتضمن شفرات اللعبة النقاط التالية.
شفرات جاتا سان اندرس 2024
- العضلات: jysdsod.
- تصدر القيادة: gripiseverything.
- الدرع: preciousprotection.
- دم كامل: aspirine.
- درع وصحة ومال: hesoyam.
- أسلحة صاروخية: professionaltools.
- ذخيرة كاملة: preciousprotection.
- ضربة قوية جدًا: bsxsggc.
- القفزة المميتة: lfgmhal.
- تغيير لون البشرة: stilllikedressingup.
- القيادة باحتراف: gripiseverything.
- إبعاد الشرطة: leavemealone.
- الحو ممطر: catsanddogs.
- دبابة: panzer.
- السرعة: onspeed.
- انفجار كبير: bigbang.
- سيارة سباق: getthereamazinglyfast.
- إخفاء السيارات: wheelsareallineed.
- كل شيء سريع: onspeed.
- براشوت: aiypwzqp.
- حروب العصابات: mroemzh.
- الطيران بالسيارة: comeflywithme.
لعبة جاتا فايس ستي
تزيد الشفرات في اللعبة من التحديات والإثارة التي يواجهها اللاعب داخل اللعبة، مع وجود مهام يجب على اللاعب إكمالها للفوز باللعبة، ويجب ملاحظة أنه لا يمكن للاعب الفوز بدون استخدام الشفرات.
|ما تقوم به الشفرة
|الشفرة
|نزول جميع أفراد عصابتك
|اضغط رقم 4 من فوق الحروف
|عمل مظاهرة في ميدان التحرير
|Y
|طلب الكلب
|D
|القاء حجارة
|O
|شرب السجائر
|8
|تغيير الملابس كلها
|3
|اختيار سيارة
|2
|طلب الأمن المركزي
|Tap + S
|طلب الشرطة
|Tap + Space
|النوم على الأرض
|Q + H
|النهوض من على الأرض
|Q + G
|حركات الملاكمة والقتال
|E + H
|توقع الملاكمة والقتال
|E + G
|الرقص
|E + Y
|إلغاء الرقص
|E + N
|الجلوس
|Q + Y
|النهوض
|Q + N
|قوة سوبر مان
|BEKKNQV
|مود
|IOJUFZN
|مجموعة أسلحة 1
|UZUMYMW
|مجموعة أسلحة 2
|KJKSZPJ
|قوة أسلحة اضافية
|NCSGDAG
|الذخيرة لا تنفذ
|WANRLTW
|نحيف
|KVGYZQK
|سمين
|BTCDBCB
|طيران
|EHIBXQS
|احترام
|OGXSDAG
|عضلات
|JYSDSOD
|لكمات قوية
|IAVENJQ
|قفزات عالية
|LFGMHAL
|جذاب
|BEKKNQV
|أدرينالين
|MUNASEF
|صحة لا تنتهي
|BAGUVIX
|صحة + درع + 25 مليون دولار
|HESOYAM
|لا يجوع
|AEDUWNV
|لا يغرق
|CVWKXAM
|تصويب
|PGGOMOY
|تسليح الناس بقاذف الصواريخ
|ZSOXFSQ
|تسليح الناس بالمسدسات
|SJMAHPE
|منع الشرطة من مطاردتك نهائياً
|AEZAKMI
|نجوم الشرطة = 0
|ASNAEB
|نجوم الشرطة = 2
|OSRBLHH
|نجوم الشرطة = 6
|LJSPQK
|سيارة سباق 1
|VPJTQWV
|سيارة سباق 2
|PDNEJOH
|دبابة 1
|AMOMHRER
|دبابة 2
|AIWPRTON
|طرقة
|CQZIJMB
|سيارة قمامة
|UBHYZHQ
|سيارة جولف
|RZHSUEW
|سيارة الوحش
|AGBDLCID
|سيارات متنوعة
|AQTBCODX
|سيارة 1
|AKJJYGLC
|سيارة 2
|OHDUDE
|سيارة 3
|KRIJEBR
|سيارة 4
|KGGGDKP
|سيارة 5
|JQNTDMH
|سيارة 6
|EEGCYXT
|طائرة
|URKQSRK
|سترة طائرة
|YECGAA
|باراشوت – مظلة
|AIYPWZQP
|قفزة عالية جداً
|JUMPJET
|إخفاء السيارة
|XICWMD
|سيارة طائرة
|RIPAZHA
|التصويب على السيارة
|OUIQDMW
|جميع السيارات تتفجر
|CPKTNWT
|سيارات مفخخة
|COXEFGU
|سيارة بشكل رائع
|BSXSGGC
|سفينة طائرة
|AFSNMSMW
|جميع السيارات سوداء اللون
|IOWDLAC
|جميع السيارات وردية اللون
|LLQPFBN
|سيارة ريفية
|FVTMNBZ
|جميع السيارات قديمة
|BGKGTJH
|جميع السيارات سيارات سباق
|GUSNHDE
|ملابس سباحة
|CIKGCGX
|عاصفة رملية
|CWJXUOC
|عواصف
|MGHXYRM
|طقس مظلم
|ALNSFMZO
|ضباب
|CFVFGMJ
|مطر
|AUIFRVQS
|جو مشمس
|ICIKPYH
|جو حار جداً
|AFZLLQLL
|ليل
|XJVSNAJ
|الحركة بطيئة
|THGLOJ
|جميع الأضواء خضراء
|ZEIIVG
|جميع الشوارع بها شرطة
|ASBHGRB
|جميع الناس معهم أسلحة
|FOOOXFT
|نينجا
|AFPHULTL
|ثيم متعة
|PRIEBJ
|سائقون متوحشون
|YLTEICZ
|لون السماء برتقالي
|OFVIAC
|تسرع الساعة
|YSOHNUL
|سيارات الأجرة مفخخة
|VKYPQCF
|سويسيد
|SZCMAWO
|تسرع الساعة
|PPGWJHT
|تبطئ الساعة
|LIYOAAY
|الأسلحة في جميع الطرق
|MROEMZH
|الأسلحة في جميع الأمكنة
|MROEMZH
|تغيير رأس الشخصية
|BAGOWPG
|أسلحة
|AJLOJYQY
|جميع المواطنين معهم أسلحة
|BGLUAWML
أهم شفرات لعبة جاتا فايس سيتي
- تزويد كل السيارات بالنيترو COXEFGU.
- طيران السيارات عند تعرضها للاصطدام BSXSGGC.
- الدوام منتصف الليل XJVSNAJ.
- جعل لون السماء برتقالي OFVIAC.
- عاصفة رعدية MGHXYRM.
- عاصفة رملية CWJXUOC.
- قفزة كبيرة LFGMHAL.
- صحة مكتملة BAGUVIX.
- عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرق CVWKXAM.
- مظلة للباراشوت AIYPWZQP.
- مظلة صاروخية YECGAA.
- عدم ملاحقة الشرطة لك أبدًا AEZAKMI.
- ملاحقة الشرطة لك بعد ستة نجوم LJSPQK.
- اللكمات القوية IAVENJQ.
- عدم تعرض اللعب للجوع مطلقًا AEDUWNV.
- حالات الغضب بشوارع اللعبة IOJUFZN.
- حالة الأدرينالين MUNASEF.
- عدم نفاذ الذخيرة مطلقًا WANRLTW.
- الإصابة للأهداف بشكل حر أثناء قيادة السيارة OUIQDMW.
- تقليل سيارات الشارع THGLOJ.
- انتشار سيارات الريف بالشارع FVTMNBZ.
- حمل المسدس 9م للكل SJMAHPE.
- السيارات والملابس الريفية BMTPWHR.
- حمل القاذفات الصاروخية للكل ZSOXFSQ.
- الاحترام الكامل OGXSDAG.
- تزويد التإكسي بالنيترو لتسريعه VKYPQCF.
- طائرة الأباتشي الهليكوبتر OHDUDE.
- سيارات عملاقة لنقل الوقود AMOMHRER.
- الجرافة أو البلدوزر EEGCYXT.
- طائرة اللعب الجوي UPKQSRK.
- سيارة بالعجل الضخم AGBDLCID.
- شفرة أخرى لعدم ملاحقة الشرطة لك IFIRSTDOZ.
- الصحة الكاملة الا في حالات الانفجار أو السقوط من مكان عال CAINEMVHZC.
- انفجار جميع سيارات الشارع ALLCARGOBOOM.
- السيارات السوداء PAINTITBLACK.
- سير السيارة على الماء RLMJHSC.
- حمل الرشاش الالي DEATHGUN.
- شفرة أخرى للصحة المكتملة GIVEMESOMELiFE.
- تواجد العصابات حولك GROVELIFE.
- الموتوسيكل السباق GOONOUJ.
- سد الجوع لشخصية لاعب اللعبة IMTOFULL.
- تواجد الشرطة بجميع الاماكن BUSTEDLIFE.
- انتشار رجال المطافئ في كل مكان BURNINGDESIRE.
- حمل المسدسات للجميع AGENTCITY.