“عشان الرجالة” شفرات جاتا 2024 اكواد جاتا ساندرياس GTA San Andreas

شفرات جاتا 2024 فايس سيتي GTA Vice City يتساءل عنها لاعبي لعبة فايس سيتي حيث تمكنهم من امتلاك قدرات خارقة تجعل اللعبة أكثر سهولة وهذ الشفرات تساعد اللاعب في الاستمرار باللعبة بدون خسائر لأطول وقت ممكن تحميل Grand Theft Auto على الهواتف النقالة هو موضوع يثير اهتمام العديد من اللاعبين الباحثين عن ألعاب الفيديو التي يمكن لعبها على الهواتف المحمولة تُعتبر لعبة جاتا سان اندريس واحدة من أفضل الألعاب في هذا المجال حيث انتشرت على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم منذ إصدارها الأول إن عملية تحميل لعبة Grand Theft Auto على الهواتف المحمولة هي موضوع سنتناولها في هذا المقال حيث نستعرض جميع تفاصيل العملية بشكل دقيق.

شفرات جاتا 2024

لعبة جاتا فايس City هي واحدة من الألعاب المغامرة الشهيرة حيث يشارك اللاعب في حروب تشبه الواقع بشكل كامل من حيث الأماكن والأسلحة والعناصر الأخرى في هذه اللعبة يشارك اللاعب في معارك مع منافسين ويكوّن صداقات وهنالك شفرات مجانية يمكن استخدامها لتسهيل اللعب تتضمن شفرات اللعبة النقاط التالية.

العضلات: jysdsod.

تصدر القيادة: gripiseverything.

الدرع: preciousprotection.

دم كامل: aspirine.

درع وصحة ومال: hesoyam.

أسلحة صاروخية: professionaltools.

ذخيرة كاملة: preciousprotection.

ضربة قوية جدًا: bsxsggc.

القفزة المميتة: lfgmhal.

تغيير لون البشرة: stilllikedressingup.

القيادة باحتراف: gripiseverything.

إبعاد الشرطة: leavemealone.

الحو ممطر: catsanddogs.

دبابة: panzer.

السرعة: onspeed.

انفجار كبير: bigbang.

سيارة سباق: getthereamazinglyfast.

إخفاء السيارات: wheelsareallineed.

كل شيء سريع: onspeed.

براشوت: aiypwzqp.

حروب العصابات: mroemzh.

الطيران بالسيارة: comeflywithme.

لعبة جاتا فايس ستي

تزيد الشفرات في اللعبة من التحديات والإثارة التي يواجهها اللاعب داخل اللعبة، مع وجود مهام يجب على اللاعب إكمالها للفوز باللعبة، ويجب ملاحظة أنه لا يمكن للاعب الفوز بدون استخدام الشفرات.

ما تقوم به الشفرة الشفرة نزول جميع أفراد عصابتك اضغط رقم 4 من فوق الحروف عمل مظاهرة في ميدان التحرير Y طلب الكلب D القاء حجارة O شرب السجائر 8 تغيير الملابس كلها 3 اختيار سيارة 2 طلب الأمن المركزي Tap + S طلب الشرطة Tap + Space النوم على الأرض Q + H النهوض من على الأرض Q + G حركات الملاكمة والقتال E + H توقع الملاكمة والقتال E + G الرقص E + Y إلغاء الرقص E + N الجلوس Q + Y النهوض Q + N قوة سوبر مان BEKKNQV مود IOJUFZN مجموعة أسلحة 1 UZUMYMW مجموعة أسلحة 2 KJKSZPJ قوة أسلحة اضافية NCSGDAG الذخيرة لا تنفذ WANRLTW نحيف KVGYZQK سمين BTCDBCB طيران EHIBXQS احترام OGXSDAG عضلات JYSDSOD لكمات قوية IAVENJQ قفزات عالية LFGMHAL جذاب BEKKNQV أدرينالين MUNASEF صحة لا تنتهي BAGUVIX صحة + درع + 25 مليون دولار HESOYAM لا يجوع AEDUWNV لا يغرق CVWKXAM تصويب PGGOMOY تسليح الناس بقاذف الصواريخ ZSOXFSQ تسليح الناس بالمسدسات SJMAHPE منع الشرطة من مطاردتك نهائياً AEZAKMI نجوم الشرطة = 0 ASNAEB نجوم الشرطة = 2 OSRBLHH نجوم الشرطة = 6 LJSPQK سيارة سباق 1 VPJTQWV سيارة سباق 2 PDNEJOH دبابة 1 AMOMHRER دبابة 2 AIWPRTON طرقة CQZIJMB سيارة قمامة UBHYZHQ سيارة جولف RZHSUEW سيارة الوحش AGBDLCID سيارات متنوعة AQTBCODX سيارة 1 AKJJYGLC سيارة 2 OHDUDE سيارة 3 KRIJEBR سيارة 4 KGGGDKP سيارة 5 JQNTDMH سيارة 6 EEGCYXT طائرة URKQSRK سترة طائرة YECGAA باراشوت – مظلة AIYPWZQP قفزة عالية جداً JUMPJET إخفاء السيارة XICWMD سيارة طائرة RIPAZHA التصويب على السيارة OUIQDMW جميع السيارات تتفجر CPKTNWT سيارات مفخخة COXEFGU سيارة بشكل رائع BSXSGGC سفينة طائرة AFSNMSMW جميع السيارات سوداء اللون IOWDLAC جميع السيارات وردية اللون LLQPFBN سيارة ريفية FVTMNBZ جميع السيارات قديمة BGKGTJH جميع السيارات سيارات سباق GUSNHDE ملابس سباحة CIKGCGX عاصفة رملية CWJXUOC عواصف MGHXYRM طقس مظلم ALNSFMZO ضباب CFVFGMJ مطر AUIFRVQS جو مشمس ICIKPYH جو حار جداً AFZLLQLL ليل XJVSNAJ الحركة بطيئة THGLOJ جميع الأضواء خضراء ZEIIVG جميع الشوارع بها شرطة ASBHGRB جميع الناس معهم أسلحة FOOOXFT نينجا AFPHULTL ثيم متعة PRIEBJ سائقون متوحشون YLTEICZ لون السماء برتقالي OFVIAC تسرع الساعة YSOHNUL سيارات الأجرة مفخخة VKYPQCF سويسيد SZCMAWO تسرع الساعة PPGWJHT تبطئ الساعة LIYOAAY الأسلحة في جميع الطرق MROEMZH الأسلحة في جميع الأمكنة MROEMZH تغيير رأس الشخصية BAGOWPG أسلحة AJLOJYQY جميع المواطنين معهم أسلحة BGLUAWML

أهم شفرات لعبة جاتا فايس سيتي