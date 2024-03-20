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“الحقيقة وبس” تردد قناة الجزيرة الاخبارية الجديد 2024 على القمر نايل سات وعرب سات
تعد تردد قناة الجزيرة الجديد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة وذلك من أجل متابعة الأخبار أول بأول خاصة الاخبار التي تحدث في فلسطين فى وقتنا الحالي والجدير بالذكر أن قناة الجزيرة تنقل الأخبار بمنتهي المصداقيه وجميع العاملين بالقناة ينقلوا المحتوى كما هو دون إضافة أي أكاذيب أو أخبار مضلة، وللحصول على تردد قناة الجزيرة الخاص بها تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.
تردد قناة الجزيرة الإخبارية الجديدة
1- على قمر نايل سات
- التردد: 12347
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
2- على قمر عرب سات
- التردد: 12520
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
3- على قمر هوت بيرد
- التردد: 12111
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
4- على قمر سهيل سات
- التردد: 11406
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
ما هو تردد قناة الجزيرة على الراديو
قناة الجزيرة تطلق بثا إذاعيا موجها لأهالي قطاع غزة عبر التردد FM 93.9 الجزيرة مصر
خطوات استقبال قناة الجزيرة الإخبارية
لضبط قناة الجزيرة الإخبارية على جهازك والاستمتاع بمحتواها بجودة عالية دون تشويش في الصوت أو الصورة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- في البداية نفتح القائمة الخاصة ب الإعدادات عن طريق استخدام جهاز ريموت الرسيفر.
- النقر على زر تثبيت يدوي.
- اختيار اسم القمر الصناعي الذي تود تثبيت عليه القناة سواء النايل سات أو العرب سات.
- كتابة البيانات الآتية( التردد، معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ).
- الضغط على أيقونة البحث.
- الخطوة الأخيرة هي النقر على أيقونة تنزيل القناة ومن ثم حفظ.
- الآن تم تثبيت القناة على جهازك وسوف تجدها بمجرد البحث عنها في قائمة البحث.