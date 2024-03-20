“الحقيقة وبس” تردد قناة الجزيرة الاخبارية الجديد 2024 على القمر نايل سات وعرب سات

تعد تردد قناة الجزيرة الجديد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة وذلك من أجل متابعة الأخبار أول بأول خاصة الاخبار التي تحدث في فلسطين فى وقتنا الحالي والجدير بالذكر أن قناة الجزيرة تنقل الأخبار بمنتهي المصداقيه وجميع العاملين بالقناة ينقلوا المحتوى كما هو دون إضافة أي أكاذيب أو أخبار مضلة، وللحصول على تردد قناة الجزيرة الخاص بها تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة الجزيرة الإخبارية الجديدة

1- على قمر نايل سات

التردد: 12347

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2- على قمر عرب سات

التردد : 12520

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

3- على قمر هوت بيرد

التردد: 12111

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- على قمر سهيل سات

التردد : 11406

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ما هو تردد قناة الجزيرة على الراديو

قناة الجزيرة تطلق بثا إذاعيا موجها لأهالي قطاع غزة عبر التردد FM 93.9 الجزيرة مصر

خطوات استقبال قناة الجزيرة الإخبارية

لضبط قناة الجزيرة الإخبارية على جهازك والاستمتاع بمحتواها بجودة عالية دون تشويش في الصوت أو الصورة عن طريق اتباع الخطوات التالية: