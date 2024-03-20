“متاح هنا”.. سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة الجديدة 2024.. شوف هتقبض كام؟

كشفت اللجنة المالية النيابية التابعة لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية في العراق عن سلم رواتب الموظفين الجديد في العراق، وذلك داخل كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومن خلال هذا المقال في موقع البديل سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع، فتابعونا.

زيادة رواتب الموظفين في العراق

أعلنت اللجنة النيابية عن تعديل سلم رواتب الموظفين في جميع دوائر ومؤسسات الدولة في العراق، حيث سيصل راتب الدرجة الأولى من 510 ألف دينار إلى فوق المليون و100 ألف دينار تقريبًا، وذلك وفقًا لعدد سنوات الخبرة، مما يشكل فارقًا يصل تقريبًا إلى 760 ألف دينار عراقي، وسيتم صرف الـ50% من الزيادة لمدة شهرين متتالين، ثم يعود راتب الثلاثة درجات الوظيفية لزيادة الـ150% التي لم يتم تطبيقها حتى الآن.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق 2024

يمكنك الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق من خلال موقع وزارة المالية الرسمي على الإنترنت وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة المالية الرسمي. قم بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية. اختر الاستعلام عن رواتب الموظفين. انقر على زر “بحث”. سيعرض لك كافة التفاصيل المرتبطة بالراتب بعد الزيادة.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

يتم صرف رواتب الموظفين في العراق عادةً في الفترة من اليوم 24 إلى اليوم 27 من كل شهر ميلادي، وذلك من قبل وزارة المالية العراقية، وبالنظر إلى ذلك، من المتوقع أن يتم صرف رواتب العاملين في شهر مارس الأسبوع القادم، وبحد أقصى خلال الأيام القليلة القادمة في جميع الجهات الحكومية.