سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء” شوف الأخضر بقي بكام”

أعين المصريون اليوم سواء مستثمرين أو مواطنين عاديين على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، سواء داخل البنوك المصرية أو السوق السوداء، حيث استقرت الأسعار نوعًا ما الفترة الماضية بعد التعويم الذي حدث رسميًا في البنوك المصرية وأصبح الدولار تقريبًا في البنوك مساويًا للسوق السوداء وفي بعض البنوك أعلى من الأسواق الموازية، فكم وصل سعر الصرف اليوم؟

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

بوقت سابق حدث تعويم من قبل البنك المركزي المصري في اجتماع طارئ من لجنة السياسة بالبنك، وعلى أساسه تم رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في كل البنوك المصري، وقد وصل سعر الصرف وقتها لمبلغ 50 جنيه مقابل دولار واحد فقط، ولكن من جديد عادت تنخفض الأسعار ومنذ يومين تقريبًا أو أكثر وأسعار الصرف مستقرة، حيث في معظم البنوك المصرية يأتي أسعار الصرف على النحو التالي:

سعر شراء الدولار مبلغ 47.07 جنيه مصري.

سعر بيع الدولار مبلغ 47.14 جنيه مصري.

وقد يختلف سعر الصرف بضع قروش من بنك إلى بنك آخر، ولكن كمتوسط سعر الصرف هو مبلغ 47 جنيه مصري مقابل دولار واحد أمريكي فقط.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بالسوق الموازية

في وقت سابق قد وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء إلى مبلغ 70 جنيه مصري، ولكن انخفضت الأسعار إلى النصف تقريبًا، بل وانخفضت لدرجة أن وصل سعر الصرف أقل من البنك، ولكن وفقًا لآخر سعر للصرف اليوم داخل الأسواق الموازية فقد سجل الدولار مبلغ 48 جنيه مصري.