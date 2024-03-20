“بدئت عشرة المغفرة” دعاء اليوم العاشر من رمضان 1445.. طيب لسانك بالدعاء

اليوم هو العاشر من شهر رمضان المبارك، ونجد المسلمون يداومون بشكل يومي على التقرب للمولى عزوجل بالعبادات والتي من أيسرها الدعاء إلى الله، ويتساءلون اليوم بشكل خاص عن دعاء اليوم العاشر من رمضان، ونوضح لكم أفضل أدعية مُستحب أن تُقال في تِلك الأيام الكريمة من العام، حيث أيام شهر رمضان المُعظم، فضلًا تابعونا.

دعاء اليوم العاشر من رمضان

لم يرد في القرآن والسنة نص مباشر لتحديد دعاء مخصص لليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، ويُفضل أن يدعو الإنسان بكل ما يرغبه من ربه في هذه الأيام المباركة، ويمكن للعبد المسلم أن ينطق بما يرغب به ويحب أن يحققه الله له، لذا فلا صيغ ثابتة لـ دعاء اليوم العاشر من رمضان، ولكن يمكن ترديد أدعية عامة في أي يوم من أيام رمضان، والتي هي كالتالي:

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمهوأوله وآخره وظاهره وباطنه.

اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ فيهِ لِلشَّيْطانِ علَى سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لي مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَى فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ.

اللهم إنّي أسألك عزائم مغفرتك، وموجبات رحمتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.

أعمال شهر رمضان المبارك 1445

كما وضحنا لكم أن الدعاء واحدة من العبادات التي يتقرب بها المسلمين إلى الله في شهر رمضان المبارك، ويمكن التقرب بأعمال أخرى كالتالي: