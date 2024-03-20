“الحلقات الجديدة” ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على الأقمار الصناعية وتابع مسلسلك المفضل بأعلى جودة
تردد قناة الفجر الجزائرية يشغل بال الكثير من متابعي المسلسلات التركية وخصوصًا مسلسلي قيامة عثمان وصلاح الدين الأيوبي، حيث أشهر المسلسلات على الساحة في الوقت الحالي، ونجد قناة الفجر الجزائرية مطلب جماهيري من قِبل المتابعين، وذلك لمتابعة الحلقات الجديدة من هذين المسلسلين باللغة العربية مترجمة، فدعونا نرفق لكم إحداثيات تردد القناة على القمرين نايل سات وعرب سات، فتابعوا معنا.
تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار
تعرض قناة الفجر الجزائرية على شاشتها الآن الجزء الأخير من قيامة عثمان “الجزء الخامس”، كما أنها تعرض أيضًا مسلسل صلاح الدين الأيوبي، وتلك المسلسلات تركية ولكن على الفجر الجزائرية تُعرض أسبوعيًا مترجمة للمتابعين، حيث حلقة جديدة كل يوم ثلاثاء من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، بينما كل يوم خميس حلقة جديدة من مسلسل المؤسس عثمان، وعلى أي حال يمكن متابعة أي محتوى على القناة من خلال تثبيت القناة، حيث الإحداثيات كما يلي:
|الإحداثيات
|القمر الصناعي نايل سات
|القمر الصناعي عرب سات
|تردد القناة
|12034
|11034
|استقطاب القناة
|أفقي
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
|6/5
|معدل الترميز
|27500
|5000
|الجودة
|HD
|HD
استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية
خطوات بسيطة عليك أن تتبعها، وذلك من أجل تحميل القناة على الجهاز الخاص بك، وهي كالتالي:
- الضغط على القائمة من جهاز تحكم عن بعد بجهازك.
- حدد التثبيت اليدوي لتُضيف الإحداثيات بنفسك.
- اختار ما بين القمرين، سواء النايل سات أو عرب سات.
- أضف الإحداثيات الخاصة بالقناة وفقًا لنوع القمر.
- انقر على بحث فاختيار فتنزيل وانتظر فتح القناة على جهازك.