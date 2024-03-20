الحديد بيرخص تاني.. انخفاض ناري يضرب اسعار الحديد اليوم الاربعاء 20 مارس2024.. قوم ابني اواشتري بيت!!

من القضايا التي تستدعي اهتمام الناس بشكل متواصل هو متابعة تكاليف المنتجات والبضائع يومياً، لذلك برزت جملة “سعر طن الحديد اليوم” بشكل بارز في نتائج محركات البحث، خاصة مع الانخفاض الحاد في السعر السائد، وقد لوحظ يوم الاربعاء، المصادف لـ20 من مارس لعام 2024، انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الحديد والأسمنت، الأمر الذي أثار اهتمام الناس للبحث عبر الانترنت للتأكد من البيانات التي قد تساعدهم على التخطيط لعمليات البناء والتجديد والإعمار بأريحية وسلاسة، نقدم لكم في مقالنا الإخباري بيانات مفصلة عن الأسعار الحاليه في السوق المحلي.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

أصبح سعر طن الحديد المستعمل في المشاريع الاستثمارية حوالي 48819 جنيها مصريا لكل طن.

سعر طن حديد عز بلغ 50565 جنيهًا للطن.

أدى التغير في الأسعار إلى أن قيمة طن الحديد لدى المراكبي تساوي الآن 48,600 جنيه مصري.

سعر حديد بشاى يسجل 54000 جنيها للطن

سعر حديد العشري يسجل 48100 جنيها للطن.

تُظهر أسعار حديد الجيوشي تسجيل قيمة مقدارها اثنان وخمسون ألف جنيه مصري لكل طن من الحديد.

-سعر طن حديد العتال، 48500 جنيهاً للطن

سعر حديد المعادي، 48100 جنيهاً للطن.

سجل حديد الكومي، 48100 جنيه للطن.

تكاليف الأسمنت الحالية في مصر، يوم الأربعاء الموافق العشرون من مارس لسنة 2024.