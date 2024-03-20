توقعات بتقلبات في أسعار الوقود في مصر.. السوق المصرية على موعد مع التغيير بعد تعويم الجنيه

في ظل قرار البنك المركزي المصري الأخير بتحرير سعر الصرف، يترقب المواطنون بقلق الإعلان عن أسعار البنزين والسولار ليوم الأربعاء، الموافق 20 مارس، تأتي هذه التوقعات في أعقاب التحولات الاقتصادية الكبيرة التي من شأنها تأثير مباشر على كلفة استيراد المحروقات، مما يعد عاملاً رئيسياً في تحديد أسعار البيع المحلية للوقود، تزداد الأنظار ترقباً للأسعار الجديدة خاصة مع انتشار شائعات حول إمكانية رفع أسعار الوقود، مما يدفع بالمواطنين للبحث المستمر عن أحدث المعلومات لتجهيز أنفسهم لما قد تحمله الأيام المقبلة من تغييرات.

تحديث جديد أسعار الوقود في مصر

في آخر التحديثات لأسعار الوقود بالسوق المصرية ليوم الأربعاء، 20 مارس، تعكس الأرقام الجديدة التغييرات الطارئة على أسعار بيع مختلف أنواع البنزين والسولار والكيروسين، بالإضافة إلى إسطوانات البوتاجاز، هذه التغييرات تأتي كجزء من التحديثات الدورية التي تقوم بها الجهات المعنية، مواكبةً للتحولات في السوق العالمية والمحلية، فيما يلي تفصيل الأسعار الجديدة:

بنزين 80: 10 جنيهات للتر.

بنزين 92: 11.5 جنيه للتر.

بنزين 95: 12.5 جنيه للتر.

سولار: 7.25 جنيه للتر.

كيروسين: 8.25 جنيه للتر.

إسطوانة بوتاجاز: 70 جنيهًا.

مفتاح تحديد أسعار الوقود في مصر

تتولى لجنة التسعير التلقائي، كما أوضحت وزارة البترول المصرية، مسؤولية تحديد أسعار البنزين والسولار في البلاد. هذه العملية تشمل النظر في إمكانية الارتفاع أو الانخفاض بناءً على تقييمات دورية تجريها اللجنة، الاجتماع القادم للجنة، المخطط عقده قبل نهاية مارس الجاري، يعتبر حدثًا رئيسيًا يترقبه السوق لمعرفة الاتجاهات الجديدة لأسعار الوقود في الربع الأول من العام.

زيادة متوقعة في أسعار البنزين والسولار مع النظرة العالمية

وفقًا لتصريحات المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تشير المؤشرات إلى احتمالية ارتفاع أسعار البنزين والسولار في السوق المصرية، يأتي هذا التوقع في ظل الزيادة العالمية في أسعار الوقود والتي من المنتظر أن تؤثر على القرارات القادمة للجنة تسعير المُنتجات البترولية خلال اجتماعها المزمع عقده في شهر مارس الجاري.