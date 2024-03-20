إطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم المواطنين.. 12 ألف جنيه شهريًا ضمن المبادرات الحكومية

في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الحوافز والمكافآت المالية لفئات معينة من المواطنين، تشمل مبلغًا شهريًا قدره 12 ألف جنيه لمرتبات الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مع تطبيق الحكومة للحد الأدنى للأجور في سعيها لرفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة، المواطنون يترقبون بشغف تفاصيل صرف مرتبات شهر مارس بالزيادات المعلنة، في خطوة تأمل الحكومة من خلالها تعزيز الاستقرار المعيشي والاقتصادي للمجتمع.

بدء صرف مرتبات مارس 2024 مع زيادات جديدة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024، مؤكدة على بداية التوزيع من يوم الخميس الموافق 21 مارس واستمراره حتى الأربعاء 27 مارس، هذا الشهر، يستفيد الموظفون من زيادة جديدة تتضمن 10% زيادة على الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إضافة إلى علاوة خاصة تصل إلى 15% من الأجر الأساسي للموظفين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، كما تم الإعلان عن زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين من 550 جنيهًا إلى 900 جنيه للعاملين على الدرجة الممتازة، هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعكف الحكومة على تنفيذها لدعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة.

تم الإعلان عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024. الموعد المحدد لبدء التوزيع هو يوم الخميس الموافق 21 مارس، ويستمر حتى الأربعاء 27 مارس 2024. الموظفون سيستفيدون من زيادة بنسبة 10% على الأجر الوظيفي بحد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا. تمنح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للموظفين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. الحافز الإضافي الشهري للموظفين يزداد من 550 جنيهًا إلى 900 جنيه للعاملين على الدرجة الممتازة. هذه الزيادات تأتي ضمن مجموعة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تهدف الحكومة إلى تنفيذها لدعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة.

تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات مارس 2024 لموظفي الدولة

وزارة المالية المصرية تعلن عن تفاصيل جدول الزيادات في مرتبات مارس 2024 لمختلف درجات موظفي الدولة، في إطار الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الحكومي، الزيادات تأتي كالتالي:

الدرجة الممتازة: يبلغ المرتب الشهري 12,000 جنيه.

الدرجة العالية: تصل الرواتب إلى 10,000 جنيه شهرياً.

راتب المدير العام: محدد بـ9,000 جنيه شهرياً.

الدرجة الأولى: يتقاضى الموظفون 7,500 جنيه شهرياً.

الدرجة الثانية: تم تحديد الراتب بـ7,000 جنيه شهرياً.

الدرجة الثالثة: المرتب الشهري يبلغ 6,750 جنيه.

هذه الزيادات تعكس التزام الحكومة برفع مستوى معيشة موظفيها وتقديم دعم مستمر لهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.