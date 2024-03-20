حالة مفاجئة لسعر الريال السعودي أمام الجنيه في سوق العملات المصرية

في تحول غير متوقع بالسوق المصرية، شهدت أسعار الريال السعودي استقرارًا في تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 20 مارس 2024، بعد فترة من التراجع الملحوظ. هذا الاستقرار يأتي في أعقاب التقلبات الأخيرة التي أثرت على قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، تتابع الأسواق بانتباه شديد آخر التحديثات لأسعار الصرف، حيث يعد الريال السعودي من العملات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، خاصةً بالنظر إلى العلاقات التجارية والتحويلات المالية بين مصر والسعودية.

تحديث أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية استقرار يخفي وراءه تباينًا

بعد التراجع الملحوظ في الأيام السابقة، استقرت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء، 20 مارس 2024، البنوك المصرية، كل حسب سياسته، قدمت أسعاراً متباينة للريال، ما يعكس ديناميكية السوق ويوفر خيارات متعددة للمتعاملين، إليكم تفصيل أسعار الريال السعودي اليوم:

البنك المركزي المصري: 12.58 جنيه للشراء، 12.62 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 12.60 جنيه للشراء، 12.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.59 جنيه للشراء، 12.61 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 12.54 جنيه للشراء، 12.63 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 12.42 جنيه للشراء، 12.79 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 12.45 جنيه للشراء، 12.61 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 12.58 جنيه للشراء، 12.61 جنيه للبيع.

يظهر هذا التباين أهمية المقارنة بين البنوك قبل إجراء أي تحويلات مالية أو صرف عملات، مما يعكس أيضًا تأثير السياسات المالية والاقتصادية على أسعار الصرف.