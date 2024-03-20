اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf في نواحي ومحافظات العراق “نِزل هسه اسمك ولا؟”

ينتظر المتقدمون والمتقدمات في برنامج الرعاية الاجتماعية على أحر من الجمر معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث ما زالت الوجبة السابعة قيد الانتظار وكشوفات المشمولين بها لم تُعلن بعد، وذلك لأن بيانات المتقدمين من ناحية ما زالت قيد الدراسة، ومن ناحية أخرى تنتظر الوجبة الميزانية لبدء الصرف للمواطنين الجُدد الذي سيتم شمولهم في الدعم ضمن الوجبة السابعة، فدعونا نوضح لكم تفاصيل حول تِلك الوجبة.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

يأتي السبب وراء تأخير إطلاق المشمولين بالوجبة السابعة بالعراق بشكل مباشر، هو تجميع بيانات المتقدمين ودراستها والتأكد من أنهم مشمولين في البرنامج ويستحقوا الدعم المقدم من العمل العراقية بالفعل، وتلك الوجبة “السابعة” لم يصدر التصريح الرسمي بعد بموعد إطلاقها، ولكن العامل قائم على كشوفات المشمولين بها، ومتوقع أن يتم إتاحة المشمولين بها الأيام القادمة، ربما قبل عيد الفطر أو بعد العيد، وآخر ما تم إطلاقه هم كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية ملحق الوجبة السادسة.

طريقة تنزيل كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

لم تُطلق كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبه السابعة حتى وقت نشر تقريرنا هذا، ولكن بمجرد أن تُتاح عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، سوف يتمكن أي متقدم من الاستعلام عن الكشوفات من خلال التالي:

اتجه إلى رابط مظلتي على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على الوجبة السابعة، ثم حمل كشف محافظتك.

نزل الملف من جوجل درايف وابحث عن اسمك داخله.

علمًا بأن العمل العراقية تقوم بتحضير كشف pdf خاص بكل محافظة على حدى، بمعني إن كنت من محافظة “بغداد” على سبيل المثال، عليك تحميل ملف المشمولين في بغداد.