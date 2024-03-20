“أفلام كرتون طول اليوم”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

يزيد التساؤل عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على الأقمار الصناعية، حيث تعتبر القناة واحدة من أهم القنوات التي تبث الأعمال الكرتونية الشهيرة، ومن بين البرامج المميزة التي تعرض على هذه القناة هو مسلسل توم وجيري الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور من جميع الأعمار، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية الشهيرة التي تجذب فئة كبيرة من الأطفال وتساعدهم على عدم الشعور بالملل.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

عندما يتم تحميل قناة توم وجيري على جهاز الرسيفر، يتاح للأطفال مشاهدة جميع حلقات البرامج والمسلسلات الكرتونية المختلفة على القناة، حيث تم تعديل تردد القناة من قبل إدارتها لتحسين جودة عرض المحتوى، حيث تميزت بأداء ممتاز للصورة والصوت، وتم الكشف عن التردد والبيانات اللازمة لضبط القناة عبر الجهاز الاستقبال، وقد تحتوي هذه البيانات على:

تردد قناة توم وجيري على نايل سات:

القمر الصناعي النايل سات.

التردد هو: 12149.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات:

القمر الصناعي العرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

قناة توم وجيري تبث مجموعة من أشهر مسلسلات الكرتون على مدار اليوم، وتحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال ويمكن للأطفال قضاء وقت ممتع مع البرامج والأفلام الكرتونية المشوقة التي تعرضها القناة، بما في ذلك مسلسل الرسوم المتحركة الشهير توم وجيري الذي يستمر في تقديم مغامرات كوميدية بين القط والفأر، بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة أيضاً فقرات تعليمية قصيرة من شأنها تسليط الضوء على المعرفة بشكل ممتع وسريع، يمكن ضبط التردد الجديد لقناة توم وجيري على أجهزة الاستقبال عن طريق اتباع الإرشادات التالية: