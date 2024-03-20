“14 عام من الترفية”.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 بأقوي إشارة علي نايل سات ورعب سات

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية، حيث تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية الخاصة بالأطفال، حيث تقدِم العديد من الأناشيد والأغاني الموجهة للصغار، مما جعلها محبوبة من قبل الأطفال والكبار على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة برامج للاستماع وحفظ بعض الآيات القرآنية، وسوف نوضح في هذا المقال إلى تردد قناة كراميش لعام 2024.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

يعتبر تردد قناة كراميش الجديد 2024 محل بحث من الكثير من أولياء الأمور حيث تقدم قناة كراميش محتوى يناسب الأطفال على مدار 24 ساعة، فهي تعمل على تنمية مهارات الطفل، ويمكننا تحميل قناة كراميش على التردد الجديد 2024، من خلال التالي:

تردد قناة كراميش على نايل سات:

القمر الصناعي النايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: تلقائي.

تردد قناة كراميش على عرب سات:

القمر الصناعي العرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز 27500.

خطوات تثبيت قناة كراميش 2024

يمكنك تثبيت تردد قناة كراميش بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

أولا قم بالضغط على زر القائمة.

بعد ذلك قم باختيار إضافة التردد والضغط على البحث اليدوي.

بعد ذلك قم بكتابة التردد ومعدل الترميز والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ وبعدها يتم الضغط على زر بحث.

بعد ذلك سوف يتم ملاحظة ظهور القناة ويتم حفظها ضمن القنوات المفضلة، حيث أنه يمكننا مشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد التي تعرض على القناة على مدار اليوم.

محتوى قناة كراميش 2024

تعتمد قناة كراميش على الأغاني والأناشيد في محتواها، وسنقدم قائمة بأشهر الأغاني التي يتم عرضها يوميا على القناة والتي يتفاعل معها الأطفال بحب واستمتاع: