“مواصفات عالمية” سعر ومواصفات هاتف infinix note 40 pro.. اشتري حالا..!!

هاتف infinix note 40 pro الذي صدر حديثا من شركة انفنكس المتخصصة في صناعة الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية، يتمتع بمواصفات رائعة وإمكانيات هائلة تجعله من أفضل الهواتف الموجودة حاليا بالأسواق، حيث يمكنه إنجاز العديد من المهام بسرعة وأداء قوي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مميزات infinix note 40 pro وأسعاره في السوق العالمي.

مواصفات هاتف infinix note 40 pro

هاتف note 40 برو من انفنكس من الهواتف المتطورة التي صممت بأحدث التقنيات ليتمتع بأعلى وأفضل الإمكانيات التي تجعله منافسا بقوة في سوق الهواتف المحمولة، وفيما يلي سنستعرض لكم ابرز مواصفات هاتف infinix note 40 pro :

نوع الشاشة AMOLED وحجمها 6.7 بوصة، وتتميز بأنها عالية الدقة ونقية الصورة بألوان مشرقة وجذابة.

الشاشة تمكن المستخدم من التصفح بسلاسة بسبب تزويدها بتحديث 120 هرتز.

الهاتف بثلاث كاميرات الرئيسية دقتها 108 بيكسل والكاميرا الأمامية دقتها 32 ميجا بكسل.

الكاميرات بها ميزة التثبيت البصري التي تجعل الصور غير مهتزة أثناء التقاطها مع وجود إضاءة تحيط وحدة الكاميرا.

الهاتف مزود بمعالج قوي وهو mediatek dimensity 7020 بما يضمن للمستخدم كفاءة الجهاز وأداءه المتطور وقدرته على تشغيل أقوى البرامج والألعاب.

مساحة تخزين الهاتف كبيرة تصل الى 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 24 جيجا بايت.

بطارية الهاتف سعتها 4600 ملي امبير، وتدعم الشحن السريع والمتطور وهو مززد بتقنية all round fast charge.

سعر هاتف infinix note 40 pro

هاتف infinix note 40 pro يدعم شبكات ال 4G متوافر بعدة ألوان جميعها مبهرة وجذابة وتتيح للمشتري الاختيار من بينها منها الأسود والذهبي والأخضر الزيتي وغيرها، وسعر الهاتف بالأسواق بسعر 200 دولار أمريكي أما سعر نفس الإصدار Pro والذي يشغل شبكات 4G و 5G فيبلغ سعره 260 دولار.