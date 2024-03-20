الكتكوت عمر يوم بكام.. مفاجئة جديدة في اسعار الدواجن البيضاء الان الأربعاء 2024/3/20 في جميع الاسواق

أسعار الدواجن البيضاء الآن ازداد البحث بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لمعرفة سعرها داخل الأسواق المصرية التي تختلف كثيراً من وقت الى آخر لذا يهتم الجميع بمعرفة سعر الدواجن اليوم بجميع أنواعها ومعرفة أيضا أسعار الكتاكيت اليوم، لذا يمكنكم معرفة باقي التفاصيل من خلال السطور التالية.

أسعار الدواجن البيضاء الآن

يمكنكم الآن الاطلاع على أسعار الدواجن الآن من خلال السطور القادمة:

وصل سعر الفراخ البيضاء وزن كيلو واحد من 110 الى 112 جنيهات.

أما بالنسبة لسعر الفراخ البيضاء الأمهات وصل وزن الكيلو الى 88 جنيها.

وصل سعر الدواجن الساسو الحمراء وزن كيلو إلى 113 جنيه.

بينما وصل سعر الدواجن الساسو الحمراء والكيلو 118 إلى 122 جنيه.

يبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة وزن الكيلو حوالي 125 جنيه.

سعر الفراخ البلدي وزن كيلو واحد في المزرعة وصل إلى 125 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

يمكنكم الآن معرفة سعر الكتاكيت اليوم داخل الاسواق المصريه والتي جاءت على النحو التالي: