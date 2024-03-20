هُنـــا.. مسلسل المتوحش الحلقة 27 مترجمة فيديو لاروزا وقناة فوكس

مسلسل المتوحش الحلقة 27 مترجمة

مسلسل المتوحش هو مسلسل درامي اجتماعي من بطولة خالد أوزغور وسيماي بارلاس ويور داير أوكور تحكي قصته عن يامان الشاب الذي اختطف من أمه في صغره وتربى في الشارع ولكنه يكتشف عائلته بالصدفة ويبدأ في محاولة إصلاح علاقته مع إخوته وحماية أمه من زوجها الطامع في أموالها، وفي الحلقة 27 التي عرضت اليوم تم إطلاق النار على يامان بعد أن سعى على مدار الحلقات السابقة للانتقام من الشخص الذي أذى أخوته الذين تربوا معه جسور واسي، وفي الإعلان الثالث للحلقة تم عرض مشهد لدفن يامان وهو ما صدم الجمهور الذي يتشوق لمعرفة الحقيقة هل مات يامان بالفعل أم أنها مجرد خطة بينه وبين أخيه آلاز ليختفي عن الأنظار مؤقتا، وللباحثين عن مسلسل المتوحش الحلقة 27 مترجمة يمكنكم مشاهدتها اليوم بعد أن تمت ترجمتها على موقع قصة عشق.

مشاهدة الحلقة 27 مسلسل المتوحش على فيديو لاروزا

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